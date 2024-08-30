Лидера немецкой партии облили краской на предвыборном митинге

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт была вынуждена прервать выступление на предвыборном митинге в Эрфурте после того, как неизвестный попытался облить ее красной краской. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на своего фотографа на мероприятии.

Вагенкнехт ненадолго покинула сцену, но затем вернулась обратно. Того, кто пытался облить ее краской, сначала повалили на землю, а затем увели с места в наручниках.

На кадрах, которые показало издание, видно, что брызги краски попали на значительную часть платья Вагенкнехт.

«Госпожа Вагенкнехт не пострадала. На нее попало лишь несколько капель», — заявил газете Welt главный кандидат BSW на выборах в Тюрингии Штеффен Квазебарт. Он сообщил, что нападавший кричал что-то на русском или украинском языке.

Другой член BSW Свен Кюнцель сказал, что обливший лидера партии красной жидкостью выкрикнул слово «Украина».

По данным полиции, политика краской облил 50-летний мужчина: он проник на оцепленную территорию перед сценой около 19:20 по местному времени (20:20 мск 29 августа). Против него начато расследование по факту оскорблений и нанесения ущерба имуществу. Политическая мотивация не может быть исключена, заявили в полиции.

Вагенкнехт однажды уже подвергалась нападению: в конце мая 2016 года студент бросил в нее торт на партийной конференции в Магдебурге. Он хотел выразить протест против ее позиции относительно беженцев.

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