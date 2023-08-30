Шойгу поручил руководству «Алмаз-Антея» организовать работу в режиме 24/7

Шойгу проинспектировал производственные цеха предприятия, входящего в «Алмаз-Антей» и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем. Он поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил руководству концерна «Алмаз-Антей» организовать работу в режиме 24/7. Об этом сообщается в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Министр проинспектировал в Тульской области производственные цеха предприятия, входящего в состав концерна «Алмаз-Антей» и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем.

Глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков заявил, что концерн нарастил темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в российскую армию.

«Эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства», — говорится в сообщении Минобороны.

«Алмаз-Антей» выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» и др.

В прошлый раз Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей» в начале июня. Он проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО.

Министр отметил, что продукция «Алмаз-Антея» «востребована и демонстрирует высокую эффективность» в зоне спецоперации. Тогда Новиков доложил, что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа и сдает продукцию с опережением графика.

Шойгу регулярно посещает военные полигоны и оборонные предприятия, проверяя подготовку военных к участию в спецоперации. Так, в июле он проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана.

В частности, министр посетил завод «Ремдизель», который ремонтирует, модернизирует и устанавливает вооружения и военную технику, а также Казанский вертолетный завод, где заслушал отчет о производстве легких вертолетов «Ансат» и военно-транспортного вертолета Ми-8.