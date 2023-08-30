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Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Видео

Появились кадры крупнейшей атаки беспилотников на российские регионы
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Видео
Video

В ночь на 30 августа российские регионы столкнулись с крупнейшей с начала военной операции на Украине атакой дронов. Беспилотники попытались нанести удар в семи регионах — Севастополе, Пскове, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях.

В Пскове под удар попал военно-гражданский аэродром. По данным ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Теги
Военная операция на Украине беспилотники Псковская область Брянская область Орловская область Калужская область Рязанская область Московская область Севастополь
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