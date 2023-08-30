Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Видео

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В ночь на 30 августа российские регионы столкнулись с крупнейшей с начала военной операции на Украине атакой дронов. Беспилотники попытались нанести удар в семи регионах — Севастополе, Пскове, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях.

В Пскове под удар попал военно-гражданский аэродром. По данным ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.