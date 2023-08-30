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В здании брянского СК выбило стекла при уничтожении дрона

Власти Брянска: стекла в здании СК выбило во время поражения дрона
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Военная операция на Украине
Фото: Opersvodki / VK
Фото: Opersvodki / VK

В здании следственного управления СК по Брянской области выбило стекла в результате уничтожения беспилотника над городом. Об этом сообщает администрация города в телеграм-канале.

Всего над Брянском было сбито четыре беспилотника, отметили местные власти. «По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в администрации.

Изначально брянские власти сообщали, что в здании СУ СК по Брянску произошел взрыв в 6:10 мск, в результате которого выбило стекла. Однако спустя несколько минут сообщение пропало из телеграм-канала. Тем не менее публикация осталась в архиве.

Глава региона Александр Богомаз ранее сообщил о попытке двух украинских беспилотников атаковать телебашню, не уточнив, о какой вышке идет речь. В Брянске телевизионная башня (Брянский радиотелецентр РТРС) находится в Советском районе на юго-западе города.

Всего в ночь на 30 августа в Брянской области сбили шесть беспилотников, отмечал Богомаз. Помимо этого, об атаках дронов сообщили в двух городах и четырех регионах России: Севастополе, Пскове, а также Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областях.

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Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Регион с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

В области действует повышенный уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.

Теги
Брянск СКР беспилотники взрывная волна
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