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США объяснили санкции против болгарского олигарха связями с Россией

Васил Божков считается богатейшим бизнесменом Болгарии. Сейчас он находится в ОАЭ, куда сбежал после ряда предъявленных Софией обвинений. В 2020 году Болгария обвинила директора СВР Сергея Нарышкина в попытке освободить бизнесмена

Подпавший под американские санкции болгарский олигарх Васил Божков пытался организовать канал российского влияния на должностных лиц Болгарии. Об этом сообщает Минфин США.

По версии ведомства, бизнесмен давал взятки официальным лицам Болгарии. Среди них, как отмечает Минфин, оказался «нынешний политический лидер и бывший председатель ныне упраздненной Государственной комиссии по азартным играм (ГКГ)». «Божков также планировал предоставить в начале этого года некоторую сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, чтобы помочь Божкову создать канал, по которому российские политические лидеры смогут влиять на болгарских правительственных чиновников», — говорится в сообщении.

По данным Минфина США, сейчас Божков находится в Дубае, где ему удалось избежать экстрадиции на родину по ряду обвинений, предъявленных в 2020 году, включая руководство организованной преступной группой, попытку подкупа должностного лица и уклонение от уплаты налогов. «В ходе расследования прокуратура Болгарии обнаружила, что в феврале 2018 года Божков ежедневно платил тогдашнему председателю ГКГ 10 тыс. болгарских левов (примерно $6220) за отзыв лицензий на азартные игры у конкурентов Божкова», — отмечается в сообщении.

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После выявления схемы массового подкупа, как утверждает Минфин, председатель ГКГ подал в отставку, был арестован, а комиссия была упразднена. В преддверии парламентских выборов в Болгарии, которые должны состояться в июле текущего года (предыдущие прошли в апреле, однако сформировать правительство не удалось), Божков, по версии Вашингтона, зарегистрировал партию, чтобы влиять на чиновников и политиков.

Минфин США ввел санкции на основании «Глобального акта о правах человека имени Магнитского» против трех граждан Болгарии и связанных с ними 64 организаций днем 2 июня. Под ограничения подпал Божков, бывший депутат Народного собрания (парламента) от «Движения за права и свободы» Делян Пеевски и член Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязков. По мнению американского ведомства, они причастны к коррупции.

Введенные санкции предусматривают блокировку всей собственности или прав собственности попавших в список лиц на территории США. Физическим и юридическим лицам США отныне запрещено заключать какие-либо сделки с фигурантами списка.«Правительство США продолжит вводить меры, чтобы для причастных к коррупции наступали серьезные последствия, а также продолжит защищать мировую финансовую систему», — говорилось в сообщении.

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Кроме того, Госдепартамент США объявил о введении визовых санкций в отношении Пеевски и Желязкова, а также против экс-заместителя министра экономики Александра Манолева, бывших председателя и секретаря Государственного агентства по делам проживающих за рубежом болгарских граждан Петара Харалампиева и Красимира Томова. Им и членам их семей запретили въезд на территорию США. В Госдепе сообщили, что фигуранты санкционного списка причастны к коррупционным действиям, которые «подрывали верховенство закона и веру общественности в государственные демократические институты».

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В январе 2020 года Генпрокуратура Болгарии выдвинула против Божкова (состояние которого, по данным «Свободной Европы», может превышать €1 млрд) ряд обвинений, в том числе в организации преступной группы, шантаже, сокрытии доходов и др. Божков успел покинуть территорию Болгарии, однако был задержан по запросу властей страны в ОАЭ.

Месяц спустя «Радио Болгарии» сообщило, что задержанного в ОАЭ Божкова посетила группа российских граждан. Бизнесмен обратился к ним за содействием и заступничеством перед местной судебной властью с целью его освобождения из-под ареста. Именно в тот момент в ОАЭ находилась делегация Службы внешней разведки России (СВР) во главе с директором Сергеем Нарышкиным.

Как тогда заявил бывший вице-премьер и заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов, Нарышкин просил власти ОАЭ освободить Божкова. В СВР эту информацию опровергли.

Васил Божков считается богатейшим бизнесменом Болгарии, одну только его коллекцию антиквариата оценивают в €150–200 млн. Ранее он владел футбольным клубом «Левски». Через компанию Nove-AD-Holding AD, по данным Минфина США, владеет баскетбольным клубом ЦСКА (София), который также подпал под американские санкции. «Свободная Европа» называла Божкова, которому принадлежат казино и лотереи, «игорным боссом № 1».

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
США санкции Акт Магнитского олигарх Болгария Россия
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