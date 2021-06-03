США объяснили санкции против болгарского олигарха связями с Россией

Васил Божков считается богатейшим бизнесменом Болгарии. Сейчас он находится в ОАЭ, куда сбежал после ряда предъявленных Софией обвинений. В 2020 году Болгария обвинила директора СВР Сергея Нарышкина в попытке освободить бизнесмена

Подпавший под американские санкции болгарский олигарх Васил Божков пытался организовать канал российского влияния на должностных лиц Болгарии. Об этом сообщает Минфин США.

По версии ведомства, бизнесмен давал взятки официальным лицам Болгарии. Среди них, как отмечает Минфин, оказался «нынешний политический лидер и бывший председатель ныне упраздненной Государственной комиссии по азартным играм (ГКГ)». «Божков также планировал предоставить в начале этого года некоторую сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, чтобы помочь Божкову создать канал, по которому российские политические лидеры смогут влиять на болгарских правительственных чиновников», — говорится в сообщении.

По данным Минфина США, сейчас Божков находится в Дубае, где ему удалось избежать экстрадиции на родину по ряду обвинений, предъявленных в 2020 году, включая руководство организованной преступной группой, попытку подкупа должностного лица и уклонение от уплаты налогов. «В ходе расследования прокуратура Болгарии обнаружила, что в феврале 2018 года Божков ежедневно платил тогдашнему председателю ГКГ 10 тыс. болгарских левов (примерно $6220) за отзыв лицензий на азартные игры у конкурентов Божкова», — отмечается в сообщении.

После выявления схемы массового подкупа, как утверждает Минфин, председатель ГКГ подал в отставку, был арестован, а комиссия была упразднена. В преддверии парламентских выборов в Болгарии, которые должны состояться в июле текущего года (предыдущие прошли в апреле, однако сформировать правительство не удалось), Божков, по версии Вашингтона, зарегистрировал партию, чтобы влиять на чиновников и политиков.