Власти введут новый рейтинг развития регионов по 54 критериям

Регионы будут оценивать по объемам финансирования науки, наличию исследовательских центров и проектов, востребованности научных разработок

До конца года в России будет сформирован национальный рейтинг научно-технологического развития регионов, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко во время совещания комиссии по научно-технологическому развитию. Об этом рассказал РБК один из участников совещания, информацию подтвердили в аппарате Чернышенко.

Над методикой рейтинга работает Минобрнауки совместно с комиссией Госсовета по направлению «Наука», Минэкономразвития, Росстатом, Роспатентом и другими заинтересованными ведомствами. Методику представят к середине октября.

По предварительному плану, оценивать регионы будут по 54 показателям, разделенным на 7 блоков. Среди них — блоки «Человеческие ресурсы», «Финансирование исследований и разработок», «Материально-техническая база науки», «Инструменты научно-технической и инновационной политики», «Востребованность результатов научных исследований в экономике субъекта», «Результативность научно-технологической деятельности» и «Инновационная активность».

Лучшие регионы будут определяться на основании суммирования мест субъекта по каждому из показателей всех семи блоков, также будет определен уровень потенциала и результативности каждого из регионов — высокий, средний или низкий. В число критериев также планируется включить наличие в субъекте утвержденной региональной программы научно-технологического развития, научно-образовательного центра, кампуса мирового уровня, количество поддержанных стартапов, включая проекты НТИ, молодежных проектов и так далее.

Целью создания рейтинга является совершенствование системы управления исследованиями и разработками, а также повышение инвестиционной привлекательности научной отрасли на региональном уровне, сказал Чернышенко.

Создать рейтинг научно-технологического развития регионов Владимир Путин поручил в феврале. Эта задача вошла в перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

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На форуме «Технопром-2022» в Новосибирске на прошлой неделе Ченышенко предложил властям всех регионов создать «научный спецназ» — институт заместителей по научно-технологическому развитию, которые будут руководить отраслевыми центрами компетенций в министерствах. «Это произойдет сейчас уже неминуемо поручением президента в федеральных органах исполнительной власти, и это спустится на уровень субъектов и всех организаций, как это произошло и с цифровизацией», — говорил он.

Среди других рейтингов, по которым уже оцениваются российские регионы, есть национальный рейтинг инвестиционного климата, составлением которого занимается Агентство стратегических инициатив (АСИ). При его создании учитываются 67 показателей по четырем направлениям. Составители рейтинга оценивают эффективность оказания госуслуг бизнесу, институтов, созданных для его поддержки и защиты, наличие инфраструктуры и других показателей. В июне регионы, добившиеся улучшения позиций в рейтинге, поздравил президент.

В апреле 2021 года Владимир Путин поручил АСИ с комиссией Госсовета по государственному управлению также запустить рейтинг регионов по уровню качества жизни. Его первые результаты также были презентованы на ПМЭФ.