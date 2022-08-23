Чернышенко призвал власти регионов создать «научный спецназ»

Дмитрий Чернышенко (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Регионы и промышленные организации должны создать институт заместителей по научно-технологическому развитию. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске, следует из трансляции.

«Это произойдет сейчас уже неминуемо поручением президента в федеральных органах исполнительной власти, и это спустится на уровень субъектов и всех организаций, как это произошло и с цифровизацией», — сказал он.

Во время общения с журналистами Чернышенко назвал институт заместителей по научно-технологическому развитию «научным спецназом». Вице-премьер добавил, что они будут руководить отраслевыми центрами компетенций в министерствах.

25 июля глава правительства Михаил Мишустин объявил о новых задачах вице-премьеров, которые связаны с развитием критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции.

Премьер назначил Чернышенко куратором разработок в сфере искусственного интеллекта, создания программного обеспечения и получения наноматериалов. Вице-премьер счел, что эти задачи являются ключевыми для достижения технологической независимости России.

«Работа уже активно ведется по поручению председателя правительства: сформированы 16 отраслевых комитетов и 35 индустриальных центров компетенций по ключевым секторам экономики. Также создано десять центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО», — говорил Чернышенко.

