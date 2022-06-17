Путин поздравил регионы, поднявшиеся в рейтинге деловой среды

В тройку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата 2022 года вошли Москва, Татарстан и Московская область

Владимир Путин (на экране) (Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС)

Ряд российских регионов в этом году добились значимого прогресса в работе над созданием современной деловой среды, показывают результаты национального рейтинга инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2022. Трансляцию вел РБК.

Он отметил роль управленческих команд этих регионов в достижении данных результатов, отметив изменения в рейтинге 2022 года.

«Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась с восьмого места в лидеры — в тройку», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на регионы с наибольшим прогрессом в рейтинге: Курганская и Ивановская области, Пермский и Алтайский край, а также Ингушетия.

«Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу», — сказал Путин.

Национальный рейтинг инвестиционного климата регионов ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. При его создании учитываются 67 показателей по четырем направлениям. Составители рейтинга оценивают эффективность оказания госуслуг бизнесу, институтов, созданных для его поддержки и защиты, наличие инфраструктуры и других показателей.

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В 2022 году тройка лидеров выглядит следующим образом.

Москва. Татарстан. Московская область.

Четвертое место занимает Тульская область, пятое делят Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области.