Французского офицера заподозрили в измене в пользу России

Флоранс Парли (Фото: Reuters)

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали офицера, которого подозревают в передаче важных сведений российским спецслужбам. Об этом сообщила сообщила министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио «Европа 1».

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче (важной информации) или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура», — сказала министр.

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