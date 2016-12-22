Российского дипломата не пустили на Украину

Российского дипломата сняли с поезда Москва — Харьков при попытке пересечь границу Украины, заявила Госпогранслужба Украины. Он находился в списке лиц, которым до 2023 года запрещен въезд в страну, пояснило ведомство

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Второго секретаря Генерального консульства России в Харькове не пустили на Украину из-за действующего запрета на въезд в страну. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Российский дипломат, согласно заявлению погранслужбы, намеревался прибыть на Украину поездом Москва — Харьков, однако при проверке документов на пункте пограничного контроля «Харьков-пассажирский» его сняли с поезда и далее не пустили.

«При проверке документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года», — говорится в сообщении на сайте службы.

Украина ранее запрещала въезд на свою территорию российским дипломатам. В частности, пятилетний запрет на въезд был введен для дипломатов, выдворенных весной 2018 года из США. Вашингтон принял решение о высылке 60 российских дипломатов — 48 дипломатов из дипучреждений и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке — в связи с обвинениями в причастности Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отвергла.

Аналогичный запрет затем был введен в отношении российских дипломатов, выдворенных из стран ЕС. Свое решение не допускать российских дипломатов на Украину Киев объяснил тем, что считает их причастными к деятельности российских спецслужб.

Из-за «дела Скрипаля» Киев также выслал 13 российских дипломатов, работавших на Украине.