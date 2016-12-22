Главный конструктор ракеты «Союз-5» покинет корпорацию «Энергия»

В ракетно-космической корпорации «Энергия» скоро сменится главный конструктор средств выведения — в отставку уйдет Игорь Радугин, рассказали источники РБК

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Радугин, который руководит разработкой ракеты-носителя «Союз-5», в ближайшее время покинет корпорацию, рассказали источники РБК. Накануне о возможном уходе сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на один источник.

Собеседник РБК в ракетно-космической отрасли подтвердил уход Радугина, отметив, что Радугин «уходит по собственному желанию, а на его место придет более молодой специалист». Второй источник РБК, близкий к «Роскосмосу», уточнил​, что полномочия Радугина прекращаются с 10 сентября.

В «Роскосмосе» на просьбу РБК прокомментировать увольнение Радугина сообщили, что «комментарии будут предоставлены по факту официального подтверждения события».

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на вопрос РБК, с чем связан уход Радугина, назвал это внутренним делом предприятия. «Честно говоря, я не в курсе. На предприятиях идут изменения, появляются новые генеральные директора. В «Энергии» мы и.о. генерального директора определили Сергея Юрьевича Романова. Это генеральный конструктор, собственно говоря, всей пилотируемой космонавтики. Человек, безусловно, с яркой и положительной репутацией. Наверное, ему виднее, с кем работать. Это внутренние вопросы предприятия, мы стараемся в это не вмешиваться. Самое главное, чтобы сохранялся серьезный конструкторский потенциал. Поэтому, если люди будут уходить с одного предприятия, будем смотреть, где применять их на другом предприятии», — сказал Рогозин.

В то же время Рогозин рассказал, что на МКС произошла нештатная ситуация, связанная с утечкой воздуха. По его словам, космонавты по очереди перекрывали отсеки, чтобы узнать, где именно произошла утечка. «В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС», — сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что специалисты посчитали микротрещину результатом столкновения с микрометеоритом, ширина трещины — 1,5 мм. Рогозин сказал, что у космонавтов есть необходимый ремонтный комплект, сроки ремонта еще не определены.

3 августа в материале NASA говорилось, что агентство планирует в 2019 году провести пуск пилотируемого американского корабля. Для этого существует программа поддержки частных компаний, она необходима NASA, чтобы у США снова появилась возможность самостоятельно отправлять астронавтов на МКС. После завершения программы Space Shuttle корабль, способный доставлять космонавтов на МКС, будет только у России («Союз»).

12 августа директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство хотело бы развивать партнерские отношения с Россией и отправлять российских космонавтов на своих коммерческих кораблях. «Хотели бы мы быть зависимыми? Нет. Хотели ли мы партнерства? Абсолютно. Даже когда у нас будут коммерческие экипажи, которые будут отправляться в космос на американских ракетах и с американской земли, мы хотим поддерживать отношения с Россией, чтобы их экипажи летели на наших ракетах, а наши экипажи — на их», — рассказал Брайденстайн. Он отметил, что вопрос о полетах в космос — интернационален и он «должен оставаться таким».