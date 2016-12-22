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Минфин США предоставит Exxon документы по антироссийским санкциям
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Минфин США предоставит Exxon документы по антироссийским санкциям
Политика, 06:36
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Минфин США предоставит Exxon документы по антироссийским санкциям
Exxon Mobil была оштрафована за нарушение антироссийских санкций и теперь судится с Минфином США. Суд обязал ведомство предоставить дополнительные документы по санкциям, чтобы компания смогла оспорить штраф
Стивен Мнучин (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Федеральный судья обязал главу Минфина США Стивена Мнучина предоставить Exxon Mobil дополнительные, имеющие более конфиденциальный характер документы, относящиеся к штрафу в размере $2 млн для нефтекомпании Exxon Mobil за нарушение санкций США против России, введенных в 2014 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Окружной судья Далласа Джейн Бойл отклонила возражения американского казначейства на решение высшей инстанции передачи документов Exxon, которые компания запросила для того, чтобы оспорить штраф. Бойл дала ведомству 21 день на выполнение требований.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), отвечающее за введение санкций, сообщило, что уже предоставило нефтекомпании административные записи на 23 тыс. страниц, которые включают в себя все обычные документы.

Минфин США оштрафовал Exxon Mobil в прошлом году за «безрассудное пренебрежение» санкциями США в отношении России, введенными в 2014 году, когда бывший глава Госдепа Рекс Тиллерсон был исполнительным директором Exxon. Поводом для штрафа стали сделки компании с «Роснефтью». 14 и 23 мая 2014 года топ-менеджеры Exxon подписали восемь документов вместе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который находится под санкциями с апреля 2014 года.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: минфин США , Стивен Мнучин
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