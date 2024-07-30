Итальянские силовики показали кадры из арестованного замка россиянина

Прокуратура Флоренции ранее сообщила об аресте активов неназванного российского бизнесмена на сумму около $44,4 млн. По данным Corriere Fiorentino, речь идет о президенте БК «Монако» Федорычеве — владельце замка Торро дель Галло

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В понедельник, 29 июля, итальянская налоговая полиция арестовала недвижимость и активы неназванного российского бизнесмена на сумму около $44,4 млн. По данным местной газеты Corriere Fiorentino, фигурантом расследования является российский бизнесмен Алексей Федорычев, который владеет историческим замком Торро дель Галло (Torre del Gallo) в столице Тосканы. Об этом же сообщили два источника Reuters. Издание опубликовало кадры, снятые налоговой полицией в этом замке.

Замок Торро дель Галло был возведен в XII веке. Он расположен во Флоренции на холмах Арчетри.

Федорычев — председатель и основатель Fedcom Group — мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами. Кроме того, с января 2022 года он является президентом французского баскетбольного клуба «Монако».

Арест активов произвели по запросу Киева. СБУ полагает, что компания Федорычева, который владел частным морским терминалом в Одесской области, незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов. Ущерб от действий Федорычева служба оценила в $6 млн.