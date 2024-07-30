Италия арестовала активы президента БК «Монако» Алексея Федорычева

Итальянская прокуратура по запросу украинской стороны арестовала активы российского бизнесмена и президента баскетбольного клуба «Монако» Алексея Федорычева. На Украине его подозревают в незаконном получении портовых сборов

Итальянская налоговая полиция в понедельник, 29 июля, арестовала недвижимость и активы неназванного российского бизнесмена на сумму около $44,4 млн, сообщила флорентийская прокуратура.

Как отметили в ведомстве, арест был произведен после запроса о международной судебной помощи, направленного Украиной. В итальянской прокуратуре отметили, что российский бизнесмен находится под следствием по делу о мошенничестве в отношении украинской госкомпании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции, подкупе госслужащих и отмывании денег.

Местная газета Corriere Fiorentino утверждает, что фигурантом расследования является российский бизнесмен Алексей Федорычев, который владеет историческим замком Торро дель Галло (Torre del Gallo) в столице Тосканы. Об этом же сообщили два источника Reuters.

Как отмечает Reuters, сегодня Федорычев является председателем и основателем Fedcom Group — мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами. Также с января 2022 года является президентом французского баскетбольного клуба «Монако».

РБК направил запрос в компанию Fedcom Group.

В России бизнесмен занимался экспортом серы и удобрений — для этого он еще в 1990-х зарегистрировал в Монако компанию «Федкоминвест». В начале 2000-х эта компания в том числе владела контрольным пакетом акций ФК «Динамо» Москва. В 2006 году журнал Forbes включил его в список богатейших бизнесменов России на 100-м месте с состоянием $450 млн.

СБУ начала следственные действия в отношении Федорычева еще в 2016 году. По данным спецслужбы, в 2015 году компания бизнесмена, которому принадлежал частный морской терминал в Одесской области, незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в ГП «Администрация морских портов Украины». Ущерб от действий Федорычева в СБУ тогда оценили в $6 млн.