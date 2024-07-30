Россия и Китай оспорили претензии США на 1 млн кв. км морского дна

США не ратифицировали «Конституцию океанов» и потому не могут получать выгоду от нее в одностороннем порядке, сказали представители Москвы и Пекина. Вашингтон заявлял о своем исключительном праве на обширную часть морского дна

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Претензии США примерно на 1 млн кв. км морского дна Берингового моря, Тихого океана, Атлантического океана и Мексиканского залива не имеют под собой оснований по международному праву и должны быть отклонены. С такой позицией выступили представители России и Китая в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне, передает Bloomberg.

Представитель России заявил, что претензии США ставят под угрозу хрупкий международный баланс и целостность конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую Вашингтон не ратифицировал. С его слов, Москва отвергает избирательный подход США к международному праву.

Китайский чиновник сказал, что США не вправе выдвигать односторонние требования и не могут рассчитывать на получение выгод от конвенции, не ратифицировав ее. Он назвал ресурсы морского дна наследием всего человечества.

Конвенцию ООН по морскому праву часто называют «Конституцией океанов». Это единый документ, совмещающий кодификацию традиционных правил использования океанов и разработку новых норм, регулирующих вновь возникающие проблемы. Согласно документу, государства имеют право на любые ресурсы моря и морского дна в пределах своих исключительных экономических зон. Они могут находиться на расстоянии до 370 км от берега. К конвенции присоединились более 140 государств. В рамках этой конвенции они достигают соглашения, где пролегают границы подводных континентальных шельфов. Демаркация в этом вопросе важна — на ней основаны исключительные экономические права на находящиеся на морском дне ресурсы.

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в декабре 2023 года. Эта территория находится в зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Россия и Канада. «Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — пояснил Госдепартамент.

Bloomberg объяснял, что США стремятся расширить доступ к важнейшим минералам, необходимым для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики. Эти отрасли Белый дом считает ключевыми для нацбезопасности. По оценке Геологической службы США от 2008 года, за Полярным кругом находятся залежи редких металлов, а также примерно 90 млрд барр. нефти и 1670 трлн куб. футов газа.