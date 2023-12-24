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США расшили континентальный шельф в «зоне стратегического значения»

Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа, он относится к зоне, на которую также претендуют Россия и Канада. Как пишет Bloomberg, США стремятся обеспечить себя важными природными ресурсами
Фото: U.S. Navy / Getty Images
Фото: U.S. Navy / Getty Images

США увеличили свои претензии на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии. Соответствующее объявление сделал Госдепартамент, обратил внимание Bloomberg.

«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — сказано в сообщении.

Расширенный континентальный шельф (ECS) занимает площадь около 1 млн кв км, преимущественно в Арктике и Беринговом море. Bloomberg отмечает, что эта территория — зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Россия и Канада. Другие границы шельфа, измененные США, проходят в Антлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Согласно международному праву, страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в зависимости от границ их континентальных шельфов. США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, которая регулирует морские зоны вокруг стран. Согласно документу, государства имеют право на любые ресурсы моря и морского дна в пределах своих исключительных экономических зон. Они могут находиться на расстоянии до 370 км от берега.

Bloomberg пояснил, что США стремятся расширить доступ к важнейшим минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики. Эти отрасли Белый дом считает ключевыми для нацбезопасности. По оценке Геологической службы США от 2008 года, за Полярным кругом находятся залежи редких металлов, а также примерно 90 млрд барр. нефти и 1670 трлн куб. футов газа.

Россия, Канада и Дания годами ожидают рассмотрения своих претензий на морское дно Арктики комиссией ООН по границам континентального шельфа. В частности, Россия считает своей площадь морского дна в пределах всего российского полярного сектора, с включением зоны Северного Полюса и южной оконечности хребта Гаккеля. Речь идет о территории континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, которая составляет 1,2 млн кв. км с богатыми запасами углеводородов — там могут находиться 4,9 млрд тонн условного топлива. В Комиссию было подано уже более 80 заявок из 70 прибрежных государств.

В феврале 2023-го Россия получила от комиссии одобрительные рекомендации по большинству своих претензий в отношении прав на морское дно в центральной части Северного Ледовитого океана.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
континентальный шельф США Арктика Тихий океан шельф арктический шельф
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