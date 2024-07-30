Фото лиц москвичей и их голоса начнут обрабатывать в обезличенном виде

Вместе с этим за 30 дней до планируемой передачи таких данных региональные операторы обязаны уведомить об этом человека, чьи фото или голос были использованы во время сбора, и он сможет запретить использовать эти данные

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Изображения лиц москвичей, полученные с помощью фото- и видеоустройств, а также запись их голоса, полученная с помощью звукозаписывающих устройств, могут быть переданы в обезличенном виде для последующей обработки без согласия субъекта персональных данных. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об обезличивании персональных данных, пишет ТАСС.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О проведении в Москве эксперимента по установлению правого режима, связанного с внедрением технологий искусственного интеллекта». В частности, закон предлагается дополнить новой статьей, которая устанавливает порядок формирования региональных составов данных, полученных в результате обезличивания.

Как отмечает агентство, речь идет о составах данных, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая их обработка не позволит определить принадлежность таких данных определенным лицам. Так, региональные составы данных будут формироваться по решению правительства Москвы уполномоченным на это органом «в целях повышения эффективности государственного и муниципального управления».

Формирование таких составов данных не допускается из сведений, которые касаются состояния здоровья, и биометрии. В то же время устанавливается, что региональные операторы Москвы при формировании составов данных, полученных в ходе обезличивания, смогут передавать в региональную информсистему изображения лица и запись голоса человека. Согласие субъекта персональных данных в этом случае не потребуется. Однако за 30 дней до планируемой передачи таких данных региональные операторы обязаны уведомить об этом субъект персональных данных, у которого будет возможность в течение этого времени возразить против передачи данных и их обработки.

В поправках также сказано, что пользоваться региональной информсистемой смогут госорганы Москвы, подведомственные им организации и органы местного самоуправления, операторы обработки персональных данных, а также граждане России и российские юридические лица. При этом в доступе к такой системе будет отказано иностранным гражданам и юрлицам, лицам без гражданства, а также причастным к экстремистской деятельности или терроризму.

Планируется, что в случае принятия нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Сейчас в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект об обезличенных данных, целью которого является упрощение работы бизнеса с данными и доступ к информации о гражданах. По данным «Коммерсанта», последняя версия законопроекта предполагает, что бизнес и госорганизации по запросу Минцифры будут передавать данные в обезличенном виде в единую государственную информационную систему (ГИС) ведомства для формирования дата-сетов, с которыми затем смогут работать (не «вынося» их за периметр ГИС) заинтересованные компании. Об этом же сообщает Forbes.

Ранее предусматривалось, что если у оператора нет возможности самостоятельно обезличить данные (это дополнительная нагрузка на бизнес), то он может передать данные в оригинальном виде в Минцифры. По словам источника «Коммерсанта», знакомого с подготовкой документа, требование об обязательном обезличивании на стороне компаний введено «по запросу самого бизнеса, в частности банковского сектора». При этом метод и порядок обезличивания определит правительство по согласованию с ФСБ.

Правки в законопроект об обезличивании вносились под руководством главы аппарата правительства и ответственного за «большую цифровизацию» исполнительной власти вице-премьера Дмитрия Григоренко, а контекстом этой работы, как пишет газета, выступает параллельная сборка чиновником нацпроекта «Экономика данных» — он должен быть готов к началу сентября, и решение вопроса о правилах оборота и обработки big data является для него одним из ключевых.

Как отмечал в разговоре с РБК директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, вопрос обезличивания персональных данных сейчас очень актуален, так как есть колоссальный запрос. Они могут использоваться в различных системах, например кадровых или банковских, а также для обучения искусственного интеллекта на больших данных. «Чем скорее мы наладим эффективный обмен данными, тем больший эффект получим для экономики страны», — пояснял он.

В то же время источник РБК на IT-рынке указывал, что сама по себе идея собрать большое количество данных в сторонней системе увеличивает риск утечек. «Такое хранилище моментально становится целью злоумышленников. Вместо этого кажется правильным развивать практику обмена агрегированными данными, которые могут быть полезны разным участникам рынка», — считает он.