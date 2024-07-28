Bloomberg рассказал о ставке Disney на спасение киновселенной Marvel

Bloomberg: Disney сделал ставку на Дэдпула и Росомаху для спасения Marvel

Walt Disney возлагает большие надежды на «Дэдпула и Росомаху» после неудачных прокатов «Человека-муравья и осы» и «Капитана Марвел 2», пишет Bloomberg. Эксперты прогнозируют, что сборы в США и Канаде достигнут $180-200 млн

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После череды неудачных кинорелизов Walt Disney (владеет Marvel Studios) рассчитывает, что премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» все изменит, пишет Bloomberg.

Ожидается, что кассовые сборы в США и Канаде достигнут $180-200 млн, отмечает агентство со ссылкой на данные журнала Boxoffice Pro. Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоялась 26 июля.

Disney купила Marvel в 2009 году за $4 млрд, но киноправа на часть комиксов на тот момент были проданы другим компаниям. В 2019 году компания, подарившая миру Микки Мауса, приобрела 21st Century Fox и получила киноправа на персонажей из комиксов «Дэдпул», «Фантастическая четверка», «Люди Икс». «Дедпул и Росомаха» станет единственным фильмом Marvel в 2024 году, ознаменует первое появление Дэдпула в этой киновселенной и продолжение предыдущих двух частей. Главные роли в новом фильме исполнят Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

Выпущенные 21st Century Fox в 2016 и 2018 годы «Дэдпул» и «Дэдпул 2» собрали в прокате $1,57 млрд. Disney считает, что права на использование этого персонажа станут самой важной деталью их сделки.

«Мы очень долго мечтали, конечно, с момента приобретения Fox, ввести мутантов в киновселенную Marvel, — приводит Bloomberg слова президента Marvel Studios Кевина Файги. — И это начало очень большого пути».

В последние годы Marvel Studios столкнулась с проблемами, отмечает агентство. Так, вышедший в 2023-м на экраны «Человек-муравей и оса: Квантомания» не смог окупиться, несмотря на сокращение числа билетов, а сборы фильма «Капитан Марвел 2» поставили антирекорд за всю историю существования франшизы.

Трейлер нового фильма был опубликован 22 апреля. Только за первый час он набрал 1,25 млн просмотров. Режиссером «Дэдпула и Росомахи» выступил Шон Леви.