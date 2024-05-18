 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Минэк запланировал эксперимент по обезличиванию персональных данных

Минэк рассматривает возможность проведения эксперимента по обезличиванию персональных данных россиян. Бизнес несколько лет лоббирует возможность обмениваться подобными данными, но власти до сих пор видели риски в такой идее
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минэкономразвития и заинтересованные органы власти прорабатывают возможность применения механизма экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для тестирования технологий по обезличиванию персональных данных россиян, рассказал РБК директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин.

С инициативой провести такой эксперимент в течение трех лет выступила Ассоциация больших данных (АБД), среди членов которой «Яндекс», VK, Сбербанк, Газпромбанк, МТС, «МегаФон» и др. В недавнем письме Минэку (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель ассоциации), она предложила создать технологическую инфраструктуру, к которой получат доступ участники эксперимента для безопасной обработки и объединения данных с использованием криптографических алгоритмов и других средств защиты информации. Данные предоставят поставщики, которые будут определены при подготовке к проведению пилотного проекта.

По словам Волошина, в Минэке считают, что выработка подходов для работы с данными, включая персональные, является наиболее актуальной задачей, стоящей перед государством. Для создания цивилизованного рынка данных необходимо выработать безопасные подходы для работы с ними, и ЭПР — лучший инструмент для решения таких задач, считает он.

Правительство отказалось смягчать наказание за утечку персональных данных
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Волошин отметил, что министерство «концептуально поддерживает запуск ЭПР, направленных на тестирование технологии и процессов обезличивания персональных данных». Сейчас прорабатываются несколько экспериментов в этом направлении, в том числе предложенный АБД, дополнил он. «Мы считаем, что этот эксперимент важен и своевременен, вместе с тем для его установки важно найти сбалансированное решение, которое позволит, с одной стороны, предоставить доступ к данным, а с другой — не нарушит интересы граждан и государственной безопасности. Рассчитываем, что ЭПР позволит протестировать технологии и методики обезличивания и процесс сопровождения этой деятельности правовыми механизмами», — говорит Волошин.

Как пытаются разрешить обмен обезличенными данными

В 2021 году правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О персональных данных», касающиеся оборота обезличенной информации. В документе обсуждалась возможность для бизнеса получать согласие клиента на обработку его персональных данных с последующим использованием в обезличенном виде. В первом чтении проект был принят в том же году, но второе чтение пока не прошел.

Бизнес несколько лет просит разрешить ему обмен данными для их использования хотя бы в обезличенном виде. Например, интернет-провайдеры, ретейлеры, поставщики CRM (систем управления отношениями с клиентами) и т.д. могли бы коммерциализировать данные, продавая рекламодателям и другим заинтересованным сторонам объемы обезличенных данных о клиентах, объемах продаж по различным критериям и частоте покупок , поясняли ранее эксперты.

Путин поручил ускорить передачу бизнесу доступа к обезличенным данным
Технологии и медиа
Фото:Михаил Метцель / Pool / ТАСС

В июле 2023 года Минцифры представило новую версию законопроекта, по которой бизнес будет обязан предоставлять персональные данные своих клиентов в государственную информационную систему, где они будут  централизованно обезличиваться. Первые три года доступ к этим данным будут иметь только госорганы и подведомственные им организации. Но бизнес раскритиковал такой подход. В апреле этого года АБД предложила свою версию законопроекта, по которой разработчики технологии искусственного интеллекта смогут бесплатно получать доступ к данным из госинформсистем. Государство сможет запрашивать у бизнеса обезличенные данные бесплатно только для выполнения задач по обеспечению безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций, а в других случаях должно будет платить за подготовленные датасеты.

Нужен ли эксперимент

По словам Владимира Волошина, вопрос обезличивания персональных данных сейчас очень актуален, так как есть колоссальный запрос. Они могут использоваться в различных системах, например, кадровых или банковских, а также для обучения искусственного интеллекта на больших данных. «Чем скорее мы наладим эффективный обмен данными, тем больший эффект получим для экономики страны», — пояснил он.

Эксперимент позволит оценить риски деобезличивания (персонификации) данных, используемых для различных типов вычислений, и разработать требования по безопасности к доверенным посредникам, которые могут проводить такие вычисления, говорит представитель АБД. Он отметил, что для развития потенциала использования данных для значимых социальных и экономических проектов нужно найти баланс между возможностями использования больших данных и обеспечением их полной безопасности.

Минэк предложил уменьшить оборотные штрафы за утечки персональных данных
Технологии и медиа
Фото:GaudiLab / Shutterstock

Проведение ЭПР важно, так как вероятность деанонимизации данных можно понять только на практике, отметил представитель АБД. По его словам, в зависимости от выбранных методов обезличивания данные могут как оставаться персональными, так и терять этот правовой статус, и эти методы можно просчитать математически.

Обезличивание нужно, чтобы избежать утечки персональных и чувствительных данных, напоминает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. «Есть несколько видов обезличивания. Один, например, позволяет восстановить данные и привязать их обратно к владельцу при помощи дешифрования. Если использовать другой способ, данные будет невозможно вернуть», — пояснил юрист. Он отметил, что обезличивание позволит во многих случаях защитить россиян от раскрытия чувствительной информации, в том числе персональных данных. При этом он отметил, что сейчас в Сеть, как правило, утекают не обезличенные, а персональные данные, что гораздо опаснее.

В то же время источник РБК на IT-рынке говорит, что сама по себе идея собрать большое количество данных в сторонней системе увеличивает риск утечек. «Такое хранилище моментально становится целью злоумышленников. Вместо этого кажется правильным развивать практику обмена агрегированными данными, которые могут быть полезны разным участникам рынка», — считает он.

Половина россиян готовы делиться данными о себе обезличенно и за деньги
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Основная проблема предложения АБД состоит в доверии к инструментам обезличивания, отметил в беседе с РБК зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. «Поскольку алгоритм обезличивания в конечном итоге создает человек, нет 100% гарантии безопасности данных. Эксперимент поможет на практике определить эффективность и безопасность технологии, и, возможно, зафиксировать допустимый объем риска», — считает Едидин.

Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарьян, настаивает, что ЭПР — идеальный путь для будущего регулирования рынка данных, так как проведение эксперимента позволит понять риски деобезличивания, эффективные и необходимые методы и технологии обезличивания, а также организационные, административные и технологические методы смягчения рисков для владельцев персональных данных.

РБК направил запрос в Минцифры.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова
персональные данные эксперимент Минэкономразвития искусственный интеллект

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Путин поручил ускорить передачу бизнесу доступа к обезличенным данным
Технологии и медиа
Путин поручил придумать способ передать бизнесу обезличенные данные
Технологии и медиа
Половина россиян готовы делиться данными о себе обезличенно и за деньги
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
В Новой Москве задержали подростка по подозрению в убийстве домработницы Общество, 00:13
Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator Спорт, 00:11
Минэк запланировал эксперимент по обезличиванию персональных данных Технологии и медиа, 00:01
Станет ли «Динамо» впервые чемпионом России. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой Общество, 17 мая, 23:47
Danone продала активы в России компании из Татарстана Бизнес, 17 мая, 23:39
Как Азербайджан оказался причастен к мятежу в Новой Каледонии Политика, 17 мая, 23:34
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде Политика, 17 мая, 23:32
«Дочка» «Газпрома» подала еще три иска против европейских компаний Бизнес, 17 мая, 23:22
В Одесской области после взрывов произошел пожар на складе Политика, 17 мая, 23:19
Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны на Украине Политика, 17 мая, 22:55
Гладков сообщил о пострадавших после отражения воздушной атаки Политика, 17 мая, 22:17
Дуров анонсировал новую функцию с хештегами в Telegram Технологии и медиа, 17 мая, 22:06
Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село Политика, 17 мая, 21:58