В Израиле протестующие ворвались на военные базы из-за ареста солдат

Девять солдат ЦАХАЛ арестовали после того, как в больницу с военной базы с серьезными травмами был доставлен один из арестованных палестинцев. Правые политики призвали выйти с протестом, что вылилось в беспорядки с попыткой штурма

В Израиле протестующие в связи с арестом военных, подозреваемых в жестоком обращении с палестинским заключенным, проникли на военные базы Сде-Тейман и Бейт-Лид, передает The Times of Israel.

Как отмечает газета, массовые протесты были спровоцированы правыми членами коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а некоторые из членов кнессета от партии «Ликуд» даже принимали участие в штурме военных баз.

Сам Нетаньяху, а также командующий ЦАХАЛ Герци Халеви, министр обороны Йоав Галлант и президент Ицхак Герцог резко раскритиковали беспорядки и призвали граждан к спокойствию. Халеви лично прибыл на базу Бейт-Лид, где «провел оценку ситуации». «Прибытие бунтовщиков и попытки прорваться на базы — это серьезное поведение, противозаконное, граничащее с анархией, наносящее вред Армии обороны Израиля, безопасности государства и военным усилиям», — заявил он.

Протестующих разогнали, сообщений об арестах или раненых не поступало.

Протесты начались после ареста девяти солдат Армии обороны Израиля за издевательствах над подозреваемым в терроризме палестинским заключенным на военной базе Сде-Тейман: ранее его доставили с базы в больницу с серьезными травмами, в том числе в области ануса.

Вскоре после ареста военных около 1 тыс. протестующих ворвались на базу Сде-Тейман. Несколько часов спустя другая толпа ворвалась на территорию Бейт-Лид. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (из правой партии «Оцма Йехудит»), чье ведомство контролирует полицию и тюремную службу страны, был одним из тех, кто поддержал протестующих. «Зрелище, когда офицеры военной полиции приходят арестовывать наших лучших героев в Сде-Теймане, не что иное, как позор», — сказал он.