Китай усилил антикоррупционные проверки после переизбрания Си Цзиньпина

Китайский регулятор ранее объявил об антикоррупционной проверке в финансовом секторе. В последние месяцы под расследование попали более десяти топ-менеджеров отрасли

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Финансовый сектор Китая столкнулся с новой серией масштабных антикоррупционных проверок, сообщает Financial Times. С февраля более десяти руководителей отрасли оказались в центре расследований или понесли наказание.

Самое громкое дело касается Лю Лянгэ, бывшего председателя Bank of China. В конце марта Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI) объявила, что его подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», не приведя подробностей.

Под расследование попал Конг Линь, топ-менеджер Промышленного и коммерческого банка Китая. Ранее он работал в инвестиционно-банковской организации China Renaissance, глава и основной владелец которой Бао Фань с середины февраля перестал выходить на связь. Как пишет FT, он, скорее всего, находится под стражей.

В апреле CCDI заподозрила в «серьезном нарушении закона» экс-председателя правления холдинга China Everbright Group Ли Сяопэна. Также в этом месяце главу шанхайского отделения Экспортно-импортного банка Китая обвинили в получении взяток в размере $14 млн. В январе в коррупции был обвинен глава ведущей страховой компании Китая China Life Insurance Ван Бинь. Проверки коснулись и Шанхайской биржи золота.

В конце марта CCDI объявила, что проверит более 30 крупных государственных компаний. В их число входят China Investment Corp., Суверенный фонд благосостояния, Китайский банк развития, Сельскохозяйственный банк Китая и другие. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как Си Цзиньпин первым в истории переизбрался главой Китая на третий срок, отмечает CNN. Си в октябре пообещал, что партия углубит структурные реформы и «займется регулированием всех видов финансовой деятельности», пишет FT.

Как сообщил в начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники, власти Китая предупредили представителей банковской отрасли, что проверки «еще далеки от завершения».