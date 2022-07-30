В ДНР сообщили о восьми погибших при обстрелах со стороны Украины

За последние сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинских сил погибли восемь человек и 15 получили ранения, говорится в сообщении штаба обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 29 июля до 08:00 30 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 8 человек и еще 15 мирных жителей получили ранения», — отметили в штабе.

В то же время Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил о серии обстрелов Донецка утром 30 июля. В сторону нескольких районов города было выпущено в общей сложности несколько десятков снарядов.

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