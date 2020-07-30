Политика , 30 июл, 09:40
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ФСБ заявила о поимке шпионившего на Украину моряка Черноморского флота
В Севастополе по подозрению в государственной измене задержан военнослужащий Черноморского флота России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Он передавал украинской военной разведке секретные сведения, считают в ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — цитирует агентство сообщение ЦОС.
Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена), суд арестовал военнослужащего, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.
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