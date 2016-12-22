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Макфол заявил о крушении своей научной карьеры из-за санкций России
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Макфол заявил о крушении своей научной карьеры из-за санкций России
Политика, 07:32
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Макфол заявил о крушении своей научной карьеры из-за санкций России
Бывший посол США в Москве заявил об окончании своей академической карьеры из-за невозможности проводить исследования о России, которыми он занимался всю жизнь. Он отметил, что из-за попадания под санкции его жизнь изменилась
Майкл Макфол (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Бывший посол США в России Майкл Макфол ​заявил в интервью телеканалу MSNBC, что из-за наложенных на него российских визовых ограничений его научной карьере пришел конец. 

Макфол добавил, что его жизнь кардинально изменилась. «Я говорю с вами из Стэнфордского университета, я явлюсь профессором уже три десятка лет. Вся моя научная деятельность была посвящена исследованиям о России», — сказал он. Бывший посол отметил, что больше не может проводить эти исследования поскольку не сможет приехать в Россию, так как попал в санкционный список.

«Моя академическая карьера и возможность проводить реальные исследования закончены», — сказал Макфол, сославшись на то, что находится в «списке врагов» России.

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Макфол занимал должность посла США в Москве с 2012 по 2014 годы. По данным МИД России, он попал под санкции в ноябре 2016 года. Дипломат утверждал, что это произошло из-за его тесных связей с экс-президентом США Бараком Обамой. Источник «Интерфакса» в российском МИД уточнял, что санкции против бывшего сотрудника дипведомства ввели за «активное участие в разрушении двусторонних отношений».

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Официальный представитель министерства Мария Захарова отмечала, что Макфол попал под ограничения из-за целенаправленного ущерба российско-американским отношениям.​ В декабре 2017 года экс-посол просил тогдашнего посла России в США помочь снять с него санкции.

17 июля официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что в Москве хотят допросить Майкла Макфола в рамках дела основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

Автор: Екатерина Ракитина.
Теги: Майкл Макфол , Санкции , допрос , наука
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