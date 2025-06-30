Полиция вызвала всех сотрудников Sputnik в Азербайджане в офис в Баку

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Азербайджанская полиция вызвала в офис местного представительства Sputnik всех сотрудников, которых не было на своих рабочих местах, сообщает «РИА Новости» (оба агентства входят в МИА «Россия сегодня»).

Агентство ссылается на одного из сотрудников. По его данным, территория перед зданием оцеплена.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что российских дипломатов не пускают к журналистам — гражданам России. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, сотрудники не выходят на связь.

МВД Азербайджана ранее сообщило, что в офисе Sputnik проходит спецоперация. Как пишет издание Qafqazinfo, деятельность агентства «была приостановлена некоторое время назад», но оно продолжило работу (азербайджанский МИД в феврале сообщал, что местное подразделение Sputnik ликвидировано).

Силовики пришли в редакцию на фоне обострения между Баку и Москвой, которое произошло после массовых задержаний на Урале уроженцев Азербайджана. По данным российского Следственного комитета, следственные действия связаны с убийствами и покушением на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Региональные СМИ, в том числе Ura.ru и E1, сообщали об обысках и задержании десятков человек, впоследствии часть из них отпустили.

Два человека погибли при задержании. СК назвал причиной смерти одного из них сердечную недостаточность. МИД Азербайджана призвал Россию провести расследование и привлечь к ответственности лиц, «совершивших это неприемлемое насилие»

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