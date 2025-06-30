Алаудинов ответил на жалобы о лечении участников операции «Поток»
Некоторых военных, которые принимали участие в операции «Поток» в Курской области, когда они зашли по недействующему газопроводу в тыл ВСУ, коммисуют. Об этом сообщил ТАСС замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Аллаудинов.
«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы», — сказал он. По словам Аллаудинова, «остальные уже вернулись в строй».
Участникам этой операции «отказано в выплатах и наградах», сообщала на прошлой неделе журналист Анастасия Кашеварова. «Все, кто был в трубе получили поражение легких», — утверждала она. Среди болезней, по ее словам, у участников был «рак легких», который диагностировали как «острый бронхит средней степени тяжести». Утром 28 июня она уточнила, что «на меня вышли представители Министерства обороны и мы очень конструктивно обсудили мою публикацию по «Потоку». «Запросили информацию у меня по проблемам с награждениями, и с лечением, и с выплатами», — сообщила Кашеварова.
РБК направил запрос в Минобороны, Главную военную прокуратуру, обратился за комментарием к пресс-секретарю Татьяны Москальковой
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