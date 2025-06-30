WP сообщила о «культуре секретности» в администрации Трампа после утечек

Госслужащие в США отказываются фиксировать данные письменно и общаются только за закрытыми дверями либо через мессенджер с зашифрованными сообщениями, чтобы избежать утечек, пишет WP. Белый дом считает это «хорошей вещью»

«Культура секретности» в администрации президента США Дональда Трампа распространяется на кадровые и бюджетные решения, а также на социальные взаимодействия между сотрудниками, следует из интервью The Washington Post с более 40 работниками двух десятков агентств.

По словам федеральных служащих, никто больше не хочет ничего фиксировать в письменном виде, встречи даже на повседневные темы проводятся за закрытыми дверями, а работники предпочитают разговаривать на свежем воздухе при хорошей погоде. Кроме того, общение между коллегами — как по работе, так и по личным вопросам — все чаще проходит через мессенджер Signal, где сообщения автоматически удаляются.

Собеседники WP говорят, что записывать информацию отказываются не только кадровые сотрудники, но и назначенные Трампом на должности политики, поскольку опасаются появления своих ведомств в СМИ и «охоты» на тех, кто выдает сведения.

Источники газеты говорят, что требования к конфиденциальности при нынешней администрации имеют более масштабные последствия и затрагивают все аспекты внешних и внутренних коммуникаций. В целом, они препятствуют честному обсуждению, замедляют работу, создают путаницу и снижают моральный дух, подчеркивают федеральные служащие.

«Я никогда не видел такой секретности и отсутствия прозрачности ни у одного руководства, в том числе у военных, — сказал ветеран, проработавший почти 10 лет в Администрации общего обслуживания. — Мы ничего не узнаем, пока это не произойдет».

Некоторые федеральные служащие говорят, что они подвергают цензуре свою речь, опасаясь нарушить указы президента Трампа, запрещающие инициативы в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также запрещающие определенные способы описания гендера.

Указ о прекращении DEI Трамп подписал в первый день своего второго президентского срока. На той же неделе NBC сообщил, что американских чиновников обязали сообщать Управлению кадровой службы США (OPM) о коллегах, применяющих политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

В апреле Politico написало, что в исполнение февральского указа Трампа об искоренении «антихристианского уклона» в правительстве американских дипломатов попросили доносить о подобных случаях среди своих коллег.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что администрация Трампа считает культуру секретности, распространившуюся в правительстве, «хорошей вещью», поскольку это сокращает утечки из высших эшелонов власти. «Президент не терпит утечек, особенно тех, которые могут поставить под угрозу нашу национальную безопасность», — сказала она.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что администрация Трампа полна решимости расправиться с теми, кто распространяет несанкционированную информацию, напомнив о недавних увольнениях и проверку на полиграфе подозреваемых в утечке информации в Пентагоне.