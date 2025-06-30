 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Эксперт МГИМО описал оптимальный курс России на Южном Кавказе

Эксперт МГИМО Маркедонов описал оптимальный курс России на Южном Кавказе
Прагматическое взаимодействие с «попутчиками» — таким может быть эффективный курс России на Южном Кавказе в условиях, когда число акторов там растет, а ее влияние снижается, говорится в аналитической записке Фонда имени Горчакова
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

За последние пять лет расстановка сил на Южном Кавказе значительно изменилась, а вовлеченность и влияние России в регионе снизились. Об этом говорится в аналитической записке «Россия на Южном Кавказе: меняющийся регион в меняющемся мире» Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова (есть в распоряжении РБК). Ее автор — ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

По его оценке, Южный Кавказ — «один из самых динамичных регионов Евразии», своего рода «модель трансформации ныне существующего миропорядка». Россия долгое время после развала СССР обладала особым влиянием как на безопасность там, так и на внутреннюю политику стран Кавказа, однако в последние годы «эта российская эксклюзивность оспаривается как внешними игроками, ближайшими соседями Азербайджана, Армении и Грузии, так и самими странами региона», полагает Маркедонов, анализируя конфликт Армении и Азербайджана и отношения России с Грузией.

Конфликт Армении и Азербайджана

После того как в 2023 году Карабах окончательно перешел под контроль Азербайджана, Баку и Ереван начали формировать «новую посткарабахскую политическую повестку». В то время как Баку стремится «освободиться от прежней опеки посредников-модераторов мирного процесса» (Россия и Запад), Ереван «пытается переложить ответственность за поражения на Москву» и параллельно ищет «альтернативных «спонсоров» безопасности в спектре от США и ЕС до Ирана и Индии».

До 2022 года Россия была эксклюзивным посредником между Арменией и Азербайджаном — это признавали и Евросоюз, и США. В отличие от Турции она долгие годы проводила политику «аккуратного балансирования» между интересами сторон, «выполняя роль главного военного союзника Еревана, надежного экономического партнера Баку и модератора в процессе нагорно-карабахского урегулирования». Но с началом полномасштабных боевых действий на Украине Запад полностью заморозил контакты с Россией по урегулированию, и это «не могло не оказать воздействия на подходы Баку и Еревана на российском направлении».

В частности, Армения после утраты Карабаха принципиально изменила свою внутреннюю и внешнюю политику — она стремится перезагрузить государственный проект постсоветской республики и достичь всеобъемлющего мира на основании идеологи так называемой реальной Армении, которая предполагает отказ от территориальных претензий к соседям. В попытке уйти от личной ответственности за военные поражения и уступки Азербайджану армянское руководство стало критиковать Россию и ОДКБ, продвигая идеи «перекрестка мира» и сближения с Евросоюзом и США.

Азербайджан же, по оценке эксперта, проводит более сдержанный курс и старается маневрировать между Россией и Западом, Турцией, Ираном и Израилем. При охлаждении российско-армянских отношений и «благодаря фактическому нейтралитету Москвы» в армяно-азербайджанском конфликте в 2020 и 2023 годах «казалось, что Россия и Азербайджан просто обречены на сближение» — тем более что 22 февраля 2022 года они подписали Московскую декларацию о союзническом взаимодействии. «Но на практике некой «геополитической компенсации» по схеме «Баку вместо Еревана» не получилось», — отмечает Маркедонов. Вместо этого Азербайджан еще больше сблизился с Турцией, крушение же самолета «Азербайджанских авиалиний» над Актау, за которое Баку возложил ответственность на Москву, показало «всю неоднозначность двусторонних отношений и хрупкость стратегического партнерства».

Вместе с тем возможности и ресурсы для взаимовыгодного сотрудничества у России и Азербайджана по-прежнему есть — это торгово-экономическая кооперация, сотрудничество на Каспии, совместная борьба с радикальным исламизмом. Кроме того, диалог с Москвой создает определенные сдержки и противовесы в отношениях Баку с Анкарой, отмечается в записке.

Почему Пашинян начал атаку на армянскую церковь именно сейчас
Политика
Никол Пашинян

Отношения России и Грузии

Эти отношения Маркедонов назвал «геополитической аномалией». С одной стороны, в 2025 году исполнилось 17 лет с того момента, как между Москвой и Тбилиси прекратились дипломатические отношения, Грузия считает Россию страной, которая оккупирует ее территорию, и стремится в НАТО и ЕС; с другой стороны, Россия — один из важнейших торгово-экономических партнеров Грузии. «Во многом именно в силу экономических факторов Тбилиси отказался от однозначной поддержки Украины после начала СВО и открытия второго фронта против России», — пишет эксперт.

Новые возможности для нормализации отношений появились после парламентских выборов в Грузии в 2024 году, на которых вновь победила правящая «Грузинская мечта» и после которых Запад обвинил грузинские власти в фальсификациях. По оценке Маркедонова, «не Грузия стремится уйти от Запада, а Запад своими действиями, прежде всего нежеланием признать победу правящей партии на выборах, радикализирует позицию грузинской стороны». «Однако на данный момент разрыв между Грузией и Западом не выглядит как необратимый процесс, — отмечает эксперт. — Официальные представители Тбилиси продолжают апеллировать к Дональду Трампу, принимают участие в форумах, инициируемых ЕС <…>. Они также осуждают Россию за «оккупацию Абхазии и Южной Осетии».

Премьер Грузии назвал чушью доклад разведки США о влиянии России
Политика
Ираклий Кобахидзе

Кроме того, в последние годы Грузия активно укрепляет связи с Китаем, и он для нее выглядит «более интересным партнером», так как Пекин в отличие от Москвы признает «территориальную целостность» Грузии. Москве в отношениях с Тбилиси надо «сохранять стратегическое терпение», полагает Маркедонов: «Охлаждение с Западом может продолжиться. При этом сопряжение евразийской интеграции с проектом «Один пояс — один путь» может быть распространено и на кавказское направление, что поможет укреплению российско-китайского тандема в этой части постсоветского пространства, хотя и без полного отождествления подходов Москвы и Пекина».

В заключение, анализируя, как России следует в целом выстраивать политику на Южном Кавказе, Сергей Маркедонов отмечает, что ей придется действовать в гораздо более сложных условиях и при большей конкуренции — во влиянии на регион заинтересованы не только США, ЕС, НАТО, но и Китай, Индия, Пакистан, Израиль, арабские страны. «Пытаться избегать прямых конфликтов, балансировать между разными интересами, сохраняя верность своим — без прочных союзов, но с готовыми к прагматическому взаимодействию с «попутчиками», — вот важнейший приоритет для России в одном из ключевых регионов ее ближнего зарубежья», — резюмировал эксперт.

Читайте РБК в Telegram.

Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля

«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков

Россияне назвали идеальное количество детей в семье

Новый глава МИД Германии прибыл в Киев

«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ

Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб

Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана

Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики

Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Армения Азербайджан Грузия Россия
Материалы по теме
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении
Политика
Делегация Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале
Политика
В Тбилиси прибыл новый представитель интересов России в Грузии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении Политика, 14:14
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Неорос» на уровне A-.ru Кредитные рейтинги, 14:13
ЦБ прокомментировал утверждение о высокой волатильности рубля в августе Инвестиции, 14:12
73% руководителей считают, что ИИ заменит человека в рутинных задачах Индустрия 4.0, 14:09
В АТОР и EgyptAir назвали причину задержки рейса из Москвы в Египет Общество, 14:08
Против устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге мужчин возбудили дело Общество, 14:06
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Полиция вызвала всех сотрудников Sputnik в Азербайджане в офис в Баку Политика, 13:58
Российские дипломаты потеряли связь с журналистами Sputnik Азербайджан Политика, 13:51
Глава «Автостата» объяснил большие скидки на автомобили KGM Авто, 13:48
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика Общество, 13:45
ЦБ допустил снижение ключевой ставки более чем на 1 п.п. уже в июле Инвестиции, 13:40
Гладков объяснил, когда восстановят жилье уехавших из России белгородцев Политика, 13:38
Агент ответил на сообщения о причастности футболиста «Сочи» к ставкам Спорт, 13:34