Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Рост тарифов ЖКХ, ограничения при выдаче ипотечных кредитов и возможность обратиться в суд онлайн. Что изменится в России с 1 июля — в обзоре РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рост тарифов на ЖКУ

С 1 июля по всей России подорожают коммунальные услуги. В среднем тарифы вырастут на 11,9%. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2024 году их в среднем повышали на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.

Правительство также утвердило предельные индексы роста и допустимое отклонение для регионов. С их учетом тарифы на ЖКУ могут вырасти сильнее всего в Архангельской области — на 24,8%, в Республике Мордовия и Челябинской области — на 22,8%, в Дагестане и Татарстане — на 22,3%.

В Москве коммунальные услуги в среднем подорожают на 15%. Сильнее всего вырастут тарифы на электроэнергию — на 12,6–22,8%.

Социальные вклады

С 1 июля появятся социальные вклады для россиян, которые получают поддержку от государства. Новый финансовый инструмент поможет защитить накопления граждан с невысокими доходами от инфляции, считают в ЦБ.

Условия этих банковских продуктов во многом совпадают с условиями срочного вклада и накопительного счета, но есть и особенности. Например, сумма вложений не должна превышать 50 тыс. руб., гражданин может открыть не более одного вклада и одного счета, а проценты начисляются ежемесячно, но на отдельный банковский счет.

В ипотеке начнут действовать новые ограничения

С 1 июля российские банки будут обязаны соблюдать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче кредитов на жилье. Доля ипотеки с определенными характеристиками не должна будет превышать пороговые значения в общем объеме выдач.

МПЛ устанавливаются отдельно по кредитам на готовое и на строящееся жилье, триггерными значениями будет сумма первоначального взноса (больше или меньше 20%), а также показатель долговой нагрузки клиента (ПДН) — выше 80%, от 50 до 80% или до 50%, отражающий, какую долю официального дохода заемщик тратит на обслуживание долгов. Самые жесткие лимиты затрагивают ипотеку на новостройки с низким первоначальным взносом.

С 1 июля для российских банков впервые начнет действовать антициклическая надбавка, требующая большего накопления капитала. Надбавка составит 0,25% от активов кредитной организации, взвешенных по риску. Она будет действовать только для крупных системно значимых банков (сейчас в России таких 13).

Мигрантам усложнят экзамены

С 10 июля Рособрнадзор изменит требования к экзамену для мигрантов, желающих получить патент или вид на жительство в России. В частности, число заданий на аудирование по русскому языку вырастет с двух до четырех. Также появятся обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена.

Оформление наследства погибших участников боев упростят

С 15 июля наследство для родственников погибших участников военной операции будет открываться с даты составления записи о смерти в официальных документах. Изменения также коснутся граждан, проживавших на территориях боевых действий, если они погибли из-за связанных с этим обстоятельств. Ранее наследство могло быть принято в течение шести месяцев со дня открытия, а временем открытия наследства являлся момент смерти гражданина.

В трудовой стаж россиян включат период работы на Украине

С 1 июля в трудовой стаж граждан России будут включать периоды работы до начала военной операции:

на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;

в Донецкой и Луганской народных республиках — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;

в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области включены в состав России осенью 2022 года по итогам прошедших там референдумов.

Новые правила обращения в суд

С 1 июля подать документы по делам об административных правонарушениях можно будет в электронном виде. Ранее бумаги можно было отправить только по почте или факсу.

Маркировка новых категорий товаров

С 1 июля 2025 года в России введут обязательную маркировку для нескольких категорий товаров. Теперь без специальной цифровой метки нельзя будет продавать дезодоранты, средства для волос и бритья, ароматизаторы, а также соусы, пряности, сухие супы, специи и уксус. За торговлю без специальной маркировки грозит штраф до 50 тыс. руб. для ИП и до 200 тыс. руб. для юридических лиц.

Изменения в законе о защите и поощрении капиталовложений

С 1 июля изменится соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Теперь организация, реализующая инвестпроект, сможет изменять в СЗПК сроки его реализации или состав объектов, если сохранит минимальные пороги капиталовложений и не увеличит объем возмещения затрат.

СЗПК распространяется на проекты в различных областях экономики, кроме игорного бизнеса, добычи нефти и газа, табачной и алкогольной промышленности, торговли и строительства торговых и бизнес-центров, а также жилья. Документ гарантирует, что на заключивших соглашения инвесторов не будут распространяться никакие подзаконные акты, ухудшающие условия реализации инвестпроектов.

Изменения в доступе к персональным данным

С 1 июля весь цикл работы с персональными данными, от сбора до удаления, должен происходить только на территории России.

С 1 июля ФСБ, СВР, ФСО и МВД получат доступ к государственным, муниципальным и другим информсистемам, в которых содержатся персональные данные об их сотрудниках.

Штрафы за сокрытие данных о выбросах парниковых газов

С 1 июля начнут штрафовать за непредставление или несвоевременную подачу отчета о выбросах парниковых газов. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для предпринимателей — от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 500 тыс. руб.