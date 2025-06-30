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Новые законы в России ,  
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Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

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Новые законы в России
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Рост тарифов ЖКХ, ограничения при выдаче ипотечных кредитов и возможность обратиться в суд онлайн. Что изменится в России с 1 июля — в обзоре РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Рост тарифов на ЖКУ

С 1 июля по всей России подорожают коммунальные услуги. В среднем тарифы вырастут на 11,9%. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2024 году их в среднем повышали на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.

Правительство также утвердило предельные индексы роста и допустимое отклонение для регионов. С их учетом тарифы на ЖКУ могут вырасти сильнее всего в Архангельской области — на 24,8%, в Республике Мордовия и Челябинской области — на 22,8%, в Дагестане и Татарстане — на 22,3%.

В Москве коммунальные услуги в среднем подорожают на 15%. Сильнее всего вырастут тарифы на электроэнергию — на 12,6–22,8%.

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Социальные вклады

С 1 июля появятся социальные вклады для россиян, которые получают поддержку от государства. Новый финансовый инструмент поможет защитить накопления граждан с невысокими доходами от инфляции, считают в ЦБ.

Условия этих банковских продуктов во многом совпадают с условиями срочного вклада и накопительного счета, но есть и особенности. Например, сумма вложений не должна превышать 50 тыс. руб., гражданин может открыть не более одного вклада и одного счета, а проценты начисляются ежемесячно, но на отдельный банковский счет.

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Фото:Shutterstock

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

В ипотеке начнут действовать новые ограничения

С 1 июля российские банки будут обязаны соблюдать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче кредитов на жилье. Доля ипотеки с определенными характеристиками не должна будет превышать пороговые значения в общем объеме выдач.

МПЛ устанавливаются отдельно по кредитам на готовое и на строящееся жилье, триггерными значениями будет сумма первоначального взноса (больше или меньше 20%), а также показатель долговой нагрузки клиента (ПДН) — выше 80%, от 50 до 80% или до 50%, отражающий, какую долю официального дохода заемщик тратит на обслуживание долгов. Самые жесткие лимиты затрагивают ипотеку на новостройки с низким первоначальным взносом.

С 1 июля для российских банков впервые начнет действовать антициклическая надбавка, требующая большего накопления капитала. Надбавка составит 0,25% от активов кредитной организации, взвешенных по риску. Она будет действовать только для крупных системно значимых банков (сейчас в России таких 13).

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Мигрантам усложнят экзамены

С 10 июля Рособрнадзор изменит требования к экзамену для мигрантов, желающих получить патент или вид на жительство в России. В частности, число заданий на аудирование по русскому языку вырастет с двух до четырех. Также появятся обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена.

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Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Оформление наследства погибших участников боев упростят

С 15 июля наследство для родственников погибших участников военной операции будет открываться с даты составления записи о смерти в официальных документах. Изменения также коснутся граждан, проживавших на территориях боевых действий, если они погибли из-за связанных с этим обстоятельств. Ранее наследство могло быть принято в течение шести месяцев со дня открытия, а временем открытия наследства являлся момент смерти гражданина.

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

В трудовой стаж россиян включат период работы на Украине

С 1 июля в трудовой стаж граждан России будут включать периоды работы до начала военной операции:

  • на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;
  • в Донецкой и Луганской народных республиках — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;
  • в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области включены в состав России осенью 2022 года по итогам прошедших там референдумов.

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Новые правила обращения в суд

С 1 июля подать документы по делам об административных правонарушениях можно будет в электронном виде. Ранее бумаги можно было отправить только по почте или факсу.

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Маркировка новых категорий товаров

С 1 июля 2025 года в России введут обязательную маркировку для нескольких категорий товаров. Теперь без специальной цифровой метки нельзя будет продавать дезодоранты, средства для волос и бритья, ароматизаторы, а также соусы, пряности, сухие супы, специи и уксус. За торговлю без специальной маркировки грозит штраф до 50 тыс. руб. для ИП и до 200 тыс. руб. для юридических лиц.

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Изменения в законе о защите и поощрении капиталовложений

С 1 июля изменится соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Теперь организация, реализующая инвестпроект, сможет изменять в СЗПК сроки его реализации или состав объектов, если сохранит минимальные пороги капиталовложений и не увеличит объем возмещения затрат.

СЗПК распространяется на проекты в различных областях экономики, кроме игорного бизнеса, добычи нефти и газа, табачной и алкогольной промышленности, торговли и строительства торговых и бизнес-центров, а также жилья. Документ гарантирует, что на заключивших соглашения инвесторов не будут распространяться никакие подзаконные акты, ухудшающие условия реализации инвестпроектов.

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Изменения в доступе к персональным данным

С 1 июля весь цикл работы с персональными данными, от сбора до удаления, должен происходить только на территории России.

С 1 июля ФСБ, СВР, ФСО и МВД получат доступ к государственным, муниципальным и другим информсистемам, в которых содержатся персональные данные об их сотрудниках.

Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу

Штрафы за сокрытие данных о выбросах парниковых газов

С 1 июля начнут штрафовать за непредставление или несвоевременную подачу отчета о выбросах парниковых газов. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для предпринимателей — от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 500 тыс. руб.

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София Шошина София Шошина
При участии
Юлия Кошкина
ЖКХ Вклады Ипотека Центробанк мигранты экзамены наследство Военная операция на Украине стаж Пенсия административное дело суд маркировка персональные данные вредные выбросы штраф ...
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