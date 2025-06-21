Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка

В Московской области проводится эксперимент по приглашению на работу мигрантов из визовых стран, например, Китая и Вьетнама, рассказал губернатор. Он заявил, что трудовые ресурсы необходимы, но главный приоритет безопасность

Андрей Воробьев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Московская область участвует в эксперименте по приглашению трудовых мигрантов из визовых стран, например, Китая и Вьетнама, в том числе тех, кто не знают русского языка, рассказал в интервью телеканалу РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сложность заключается в том, что закон пока еще не принят, но он на выходе. Я не буду говорить «гоп» пока «ноги за забором», что называется, но в случае принятия всех мероприятий, из Китая, Вьетнама компании смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка, потому что он, собственно говоря, им и не нужен там. И это очень существенно решит вопрос дефицита трудовых ресурсов», — пояснил Воробьев.

«Нам нужны трудовые ресурсы на определённых участках работ. Вы это понимаете, все это понимают. И другое дело, что регулирование должно быть понятно, безопасность должна ставиться во главу угла», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что требование жителей навести порядок в сфере миграции справедливое и регион ужесточает контроль за мигрантами: «Мы, безусловно, чувствуем этот запрос и стараемся делать всё, чтобы и строились отдельные места для проживания в тех же самых логистических комплексах. Ужесточаем регистрацию и учет этот проект у нас вместе с Москвой. И биометрические данные, которые сегодня стали обязательными, безусловно, внесут дополнительную лепту в безопасность, в контроль»,

Video

На вопрос о том, не станет ли проблемой отсутствие у приезжих работников знания языка, губернатор ответил отрицательно. По его мнению, основные необходимые русские слова можно выучить достаточно быстро. При этом он признал, что тем специалистам, чья работа связана с коммуникацией, может потребоваться углубленное знание русского языка. «Но высококвалифицированный персонал во всем мире приезжает, не зная языка, в том числе и сюда, на форум (ПМЭФ — РБК). И совершенно спокойно мы общаемся или через ChatGPT, или на английском языке, или кто-то знает, как в этой студии, по несколько языков», — заключил губернатор.

При этом Воробьев отметил, что в регионе Требования жителей — это справедливое требование. Все понимаем прекрасно, и в парламенте сегодня большие дискуссии по поводу того, что должен быть порядок, согласитесь. И мы, безусловно, чувствуем этот запрос и стараемся делать всё, чтобы и строились отдельные места для проживания на тех же самых логистических комплексах. Ужесточаем регистрацию, учет этот проект у нас вместе с Москвой. И биометрические данные, которые сегодня стали обязательными, нормы, они, безусловно, внесут дополнительную лепту в безопасность, в контроль. Так делают во всем мире, и мы очень заинтересованы в том, чтобы здесь не было сколько-нибудь беспокойств по этому поводу.

Об эксперименте по приглашению мигрантов из визовых стран в январе писал «Эксперт» со ссылкой на источники. Кроме Московской области, он также проводится в Забайкальском крае. По данным журнала, работников приглашают из Индии, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Бангладеша, Турции, Туркменистана и Филиппин. Для них организован упрощенный порядок въезда и оформления. Один из источников «Эксперта» уточнил, что речь идет не только о трудовых мигрантах, но и о высококвалифицированных специалистах.

Дефицит квалифицированных кадров в России составляет около 1,5 млн человек, говорил в конце прошлого года вице-премьер Александр Новак. Он уточнял, что в основном речь идет о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ.

На стройке дефицит рабочей силы по разным оценкам составляет 200–400 тыс. человек, такие цифры приводил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он объяснял это ростом объема строительства не пропорционально к повышению производительности.