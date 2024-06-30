В Киеве прогремели взрывы

Кличко сообщил, что силы ПВО сработали в Киевской области, позднее добавив, что экстренные службы вызвали в Оболонский район украинской столицы. «Страна» писала о взрывах в Киеве и дыме на окраине города

Фото: Укринформ / NurPhoto / Reuters

В Киеве прозвучали взрывы, сообщает «Страна.ua». Издание публикует фотографии из местных каналов, где виден дым, утверждается, что это — на окраине украинской столицы. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области сработали силы ПВО. Он заявил, что экстренные службы вызвали в Оболонский район на севере Киева. Позже мэр города уточнил, что «обломки упали на жилой дом», начался пожар на восьмом и девятом этажах. Обращений от пострадавших не поступало, добавил он, однако на месте дежурят медики.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В предыдущий раз взрывы звучали в Киеве 27 июня — сначала ночью, а затем вечером. Кличко сообщил, что вечерний взрыв произошел на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе, там возникло короткое замыкание, из-за чего произошло задымление. В обоих случаях в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.