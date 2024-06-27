В Киеве прозвучал взрыв

Кличко сообщил о взрыве и пожаре на энергообъекте в Киеве

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На энергообъекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв и начался пожар, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Все службы направляются на место», — добавил он.

Причину взрыва он не назвал. Воздушная тревога сейчас действует на востоке Украины, в Киеве и других центральных регионах она не объявлялась.

Позднее Кличко сообщил, что на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе возникло короткое замыкание, из-за чего произошло задымление. «Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте», — заявил мэр.