МВД Франции потребовало комендантский час для транспорта из-за протестов

Глава французского МВД потребовал от префектов ввести запрет на движение автобусов и трамваев с 21:00 по всей стране. Беспорядки во Франции после гибели подростка продолжаются третий день

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал от местных властей приостановить движение общественного транспорта после 21:00 по всей стране, сообщает BFM. Решение принято на фоне массовых беспорядков в стране.

Министр также призвал региональные власти принять распоряжения, временно запрещающие продажу и транспортировку легковоспламеняющихся веществ, передает телеканал.

В регионе Иль-де-Франс (так называемый Парижский регион) ограничения для транспорта уже действуют с вечера 29 июня и «до дальнейших распоряжений». Как отмечает BFM, ранее участники беспорядков подожгли в разных городах шесть автобусов и трамвай и забрасывали общественный транспорт камнями. В Марселе автобусы перестанут ходить с 19:00, отмечает Le Monde.

Беспорядки во Франции идут несколько дней подряд, они начались после гибели 17-летнего юноши арабского происхождения по имени Наэль в пригороде Парижа, его застрелили полицейские. На видеозаписи инцидента видно, как двое полицейских находятся у стоящего неподвижно автомобиля, один из них направляет оружие в сторону водителя. Полицейский говорит: «Вы получите пулю в голову», а когда машина резко начинает уезжать, раздается звук выстрела.

По данным властей, пострадали около 250 полицейских, задержаны 875 человек.

Президент Эмманюэль Макрон отменил свою пресс-конференцию по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе и приехал в Париж на экстренную встречу правительства. Власти решили отменить ряд развлекательных мероприятий в регионах, наиболее пострадавших в результате столкновений протестующих с силовиками. В частности, не состоятся концерты певицы Милен Фармер, которые должны были пройти 30 июня и 1 июля на стадионе «Стад де Франс» в северном пригороде Парижа Сен-Дени.