Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Авиасалон МАКС не состоится в 2023-м, но пройдет в 2024 и 2025 годах

Авиасалон должен был пройти в этом году, но организаторы решили провести его подряд в 2024-м и 2025-м, нарушив устоявшуюся периодичность. Источники РБК говорили о возможном переносе еще в конце мая

Фото: Григорий Набережнов / РБК

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в Подмосковье не состоится в этом году, но его планируется провести в 2024 и 2025 годах, сообщил организатор.

«Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным — город Жуковский Московской области», — отмечается в сообщении.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля. Как правило, выставка проводится раз в два года на аэродроме имени М.М. Громова. Впервые она состоялась в 1993-м и с тех пор обычно длится шесть дней, последние три из которых вход открыт для всех. МАКС — важное отраслевое событие, крупнейшая выставка авиатехники в Восточной Европе и одно из крупнейших публичных мероприятий, проводимых в России. Кроме того, это авиашоу, на которое приходят посмотреть сотни тысяч зрителей. На авиасалоне регулярно выступают российские и иностранные пилотажные группы, производятся полеты опытных образцов самолетов. В предыдущий раз МАКС провели в июле 2021 года. В течение шести дней были подписаны соглашения на общую сумму 265 млрд руб.

О переносе МАКС-2023 в конце мая рассказал источник РБК, близкий к оргкомитету авиасалона. «Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя», — рассказывал собеседник ТАСС в конце июня.

Факторами переноса стали международные санкции против российского авиапрома, из-за чего участие зарубежных компаний будет ограниченным, а начатые проекты по замещению импорта пока не доведены до конца и потому оптимальнее сосредоточиться на работе, объяснял источник «Ведомостей», близкий к правительству. Собеседник газеты упомянул и вопрос обеспечения безопасности на авиасалоне; но, по его словам, это не основная причина переноса.