Авиасалон МАКС в Подмосковье решили перенести

XVI авиасалон МАКС должен был пройти с 25 по 30 июля. Он проводится с 1993 года с периодичностью раз в два года

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиасалон МАКС, который должен был пройти в июле 2023 года в Московской области, решили перенести: по данным источников «РИА Новости», МАКС-2023 перенесут на «более поздний срок», ТАСС передает, что авиасалон пройдет в 2024 году.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится с периодичностью раз в два года в подмосковном Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова. Впервые выставка состоялась в 1993 году, с тех пор МАКС, как правило, длится шесть дней, из которых последние три дня вход на авиасалон открыт для всех. МАКС является важным отраслевым мероприятием, крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе и одним из крупнейших публичных мероприятий, проводимых в России. Также МАКС — это авиашоу, на которое приходят посмотреть сотни тысяч зрителей. На авиасалоне регулярно выступают российские и иностранные пилотажные группы, производятся полеты опытных образцов самолетов.

Последний раз МАКС проводился с 20 по 25 июля 2021 года. На нем, в частности, продемонстрировали беспилотную авиационную систему ВРТ-300, которую разработал холдинг «Вертолеты России», прототип аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М», макет ракеты-носителя «Ангара-А5В», модуль «Наука», а также прототип легкого тактического самолета 5-го поколения Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»), разработанный компанией «Сухой».

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 2,9 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Также сообщалось о планах создать на базе Су-75 двухместную и беспилотную версии. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов оценивал его стоимость в $30–35 млн.

Всего в рамках МАКС 2021 года были подписаны соглашения на общую сумму 265 млрд руб., сообщали организаторы. С того года и после начала российской спецоперации на Украине российская авиапромышленность подпала под западные санкции, а крупнейшие мировые авиапроизводители — Boeing и Airbus — прекратили обслуживание российских самолетов. При этом все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а президент России Владимир Путин подписал закон о перерегистрации прав на иностранные самолеты.

Премьер-министр Михаил Мишустин в марте говорил, что с 2026 года в России планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов разных модификаций. По его словам, завершены испытания регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а первый полет обновленного Sukhoi Superjet с российским двигателем состоится в ближайшие месяцы.