Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 15:56
СБУ объявила об аресте туристических активов российского миллиардера Политика, 22:05
Посол России допустила разрыв дипотношений с Болгарией Политика, 21:54
Отстраненный за политическую позицию Карякин поднялся в рейтинге FIDE Спорт, 21:53
Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» фонда Финансы, 21:52
Верховный суд РФ не стал признавать банкротом футбольный ЦСКА Спорт, 21:50
Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку Политика, 21:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:38
Байден анонсировал пакет военной помощи Украине на $800 млн Политика, 21:30
Путин пообещал проанализировать развитие ситуации в мире Политика, 21:22
Акционеры «Роснефти» избрали главу совета директоров вместо Шрёдера Бизнес, 21:19
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 21:14
В РАНХиГС закрыли факультет Liberal Arts после претензий прокуратуры Общество, 21:08
Эрдоган перечислил обещания Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО Политика, 21:02
«Газпром» отказал в дивидендах впервые с 1998 года. Что будет с акциями? Инвестиции, 20:57

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Запад сам себя загнал в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления перед сотрудниками Службы внешней разведки.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния», — сказал глава государства.

Путин пообещал проанализировать развитие ситуации в мире
Политика
Владимир Путин

Video

Путин также пообещал посвятить свое следующее выступление анализу ситуации в современном мире. Однако он не сказал, когда именно состоится это выступление.

Отношения России и стран Запада резко ухудшились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. США и ЕС ввели против России санкции, которые затронули промышленность и финансовую систему страны. Санкции, в частности, были введены против российского ЦБ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Ketut Subiyanto / Pexels Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Теги
Персоны
Владимир Путин СВР Запад

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Путин пообещал проанализировать развитие ситуации в мире
Политика
Путин назвал приоритетом разведки содействие развитию промышленности
Политика
Путин предложил Москве и РЖД помочь Индонезии с переносом столицы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter