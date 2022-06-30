Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Запад сам себя загнал в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления перед сотрудниками Службы внешней разведки.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния», — сказал глава государства.

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Путин также пообещал посвятить свое следующее выступление анализу ситуации в современном мире. Однако он не сказал, когда именно состоится это выступление.

Отношения России и стран Запада резко ухудшились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. США и ЕС ввели против России санкции, которые затронули промышленность и финансовую систему страны. Санкции, в частности, были введены против российского ЦБ.