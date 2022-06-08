Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Неизвестные «заминировали» аэропорт Еревана в день визита Лаврова Политика, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:20
Госдума изменила порядок регистрации места рождения ребенка Общество, 16:17
В акватории Байкала произошло сильное землетрясение Общество, 16:11
«Локомотив» объявил о переходе 21-летнего бразильского защитника Спорт, 16:10
На Украине арестовали активы основного владельца группы ЛСР Молчанова Бизнес, 16:09
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 16:04
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение Политика, 16:02
МИД пообещал ответ на запрет вещания российских телеканалов во Франции Политика, 16:00
Горсовет Вильнюса поддержал демонтаж мемориала советским воинам Политика, 15:57
Зеленский и Шольц обсудили экспорт зерна с Украины Политика, 15:57
Начавший во время боя наносить удары по воздуху боксер умер в Африке Спорт, 15:57
«Это конец экспансии?»: будет ли кто-то теперь открывать офисы в регионах Pro, 15:55
Бах призвал не давать политикам влиять на санкции против россиян в спорте Спорт, 15:52
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

На Украине арестовали активы основного владельца группы ЛСР Молчанова

На Украине арестовали активы компании, которую СБУ связывает с лицами «из окружения Путина», почти на 4,1 млрд руб. По данным «Страна.ua» и LIGA.net, речь идет об активах ООО «Аэрок», «дочки» российской «Группы ЛСР»
Андрей Молчанов
Андрей Молчанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Служба безопасности Украины арестовала активы основного владельца компании «Группа ЛСР» Андрея Молчанова, сообщили источники «Страна.ua» и LIGA.net.

Накануне СБУ объявила об аресте активов компании, «которой владели лица из окружения [президента России Владимира Путина]», на сумму более 2 млрд грн (около 4,08 млрд руб.). Как сообщили в ведомстве, речь идет об «одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу».

Арест произведен в рамках уголовного производства по статьям «финансирование действий для насильственного захвата власти» и «присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением». Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

По словам источников «Страна.ua» и LIGA.net, арестованы оказались активы компании ООО «Аэрок», которая принадлежит «Группе ЛСР». «Аэрок» производит газобетонные стеновые блоки, теплоизоляционные панели, U-блоки и армированные изделия из газобетона. На Украине у него два завода — в Обухове и в Березани в Киевской области, осенью 2021 года началось также строительство еще одного завода в Львовской области.

Представитель группы ЛСР отказался от комментариев РБК.

На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию
Политика
Руслан Стефанчук

«Группа ЛСР», основным владельцем которой является Молчанов, — второй по объему строительства застройщик жилья в России, ей принадлежат также мощности по производству строительных материалов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Sarah Brown / Unsplash Три месяца без привычных соцсетей: как продвигают себя российские бренды
Инструкции
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Потерянное десятилетие: как Deutsche Bank выбрался из затяжного кризиса
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Peloton Почему покупка акций Peloton и Netflix рискованна
Статьи

В годовом отчете группы за 2021 год указано, что чистые активы украинских дочерних предприятий составляют 3,63% от суммарных чистых активов группы, по итогам 2020 года эта доля составляла 2,12%. В отчете за 2020 год говорилось, что «политическая и экономическая ситуация в Украине в последние годы нестабильна», а сохранение нестабильных условий «может негативно повлиять на финансовые результаты и финансовое положение дочерних предприятий». Весной 2014 года в группе ЛСР заявляли, что планируют уйти с украинского рынка, но этого не произошло.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Украина Группа ЛСР арест активов
Материалы по теме
В Литве предложили ЕС создать механизм передачи Украине активов России
Политика
На Украине национализировали заправки связываемой с Медведчуком компании
Политика
СБУ сообщила об аресте активов «Роснефти» на Украине
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter