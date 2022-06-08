На Украине арестовали активы основного владельца группы ЛСР Молчанова

На Украине арестовали активы компании, которую СБУ связывает с лицами «из окружения Путина», почти на 4,1 млрд руб. По данным «Страна.ua» и LIGA.net, речь идет об активах ООО «Аэрок», «дочки» российской «Группы ЛСР»

Андрей Молчанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Служба безопасности Украины арестовала активы основного владельца компании «Группа ЛСР» Андрея Молчанова, сообщили источники «Страна.ua» и LIGA.net.

Накануне СБУ объявила об аресте активов компании, «которой владели лица из окружения [президента России Владимира Путина]», на сумму более 2 млрд грн (около 4,08 млрд руб.). Как сообщили в ведомстве, речь идет об «одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу».

Арест произведен в рамках уголовного производства по статьям «финансирование действий для насильственного захвата власти» и «присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением». Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

По словам источников «Страна.ua» и LIGA.net, арестованы оказались активы компании ООО «Аэрок», которая принадлежит «Группе ЛСР». «Аэрок» производит газобетонные стеновые блоки, теплоизоляционные панели, U-блоки и армированные изделия из газобетона. На Украине у него два завода — в Обухове и в Березани в Киевской области, осенью 2021 года началось также строительство еще одного завода в Львовской области.

Представитель группы ЛСР отказался от комментариев РБК.

«Группа ЛСР», основным владельцем которой является Молчанов, — второй по объему строительства застройщик жилья в России, ей принадлежат также мощности по производству строительных материалов.

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В годовом отчете группы за 2021 год указано, что чистые активы украинских дочерних предприятий составляют 3,63% от суммарных чистых активов группы, по итогам 2020 года эта доля составляла 2,12%. В отчете за 2020 год говорилось, что «политическая и экономическая ситуация в Украине в последние годы нестабильна», а сохранение нестабильных условий «может негативно повлиять на финансовые результаты и финансовое положение дочерних предприятий». Весной 2014 года в группе ЛСР заявляли, что планируют уйти с украинского рынка, но этого не произошло.