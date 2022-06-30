Песков объяснил указание Путина об обмене украинских военнослужащих

Главным для Москвы является возвращение всех военных, которые сражаются за права людей в ДНР и ЛНР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обмен с Украиной по формуле «144 на 144».

«Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР. По деталям я не уполномочен что-либо говорить. Это полностью прерогатива наших военных», — сказал Песков в ответ на вопросы, по какому принципу формировались списки и какие военные вернулись — российские или народных республик.

Об обмене накануне сообщило украинское Минобороны, позднее этот факт подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Министерство обороны России 30 июня сообщило, что обмен состоялся по прямому указанию российского президента Владимира Путина.

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