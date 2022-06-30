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Политика ,  
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Бастрыкин предложил ввести в УК конфискацию имущества коррупционеров

По словам председателя СК, такой подход является самым действенным и справедливым средством, отвечающим ожиданиям граждан и предпренимателей
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Уголовный кодекс России необходимо ввести конфискацию имущества как меру наказания для чиновников, уличенных в коррупции. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Я считаю, что назрела необходимость ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации полноценную конфискацию имущества в качестве меры наказания для лиц, совершивших коррупционные преступления», — сказал он.

По его словам, такой подход будет самым действенным и справедливым средством, отвечающим ожиданиям граждан и интересам добросовестных предпринимателей.

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Председатель СК уже несколько раз говорил о необходимости возвращения в УК статьи о конфискации имущества коррупционеров. В июле 2019 года он выступил с инициативой внести соответствующие изменения в ст. 44 УК (виды наказаний). Сейчас помимо штрафа, лишения права занимать определенные должности, обязательных и исправительных работ, а также ограничения свободы и ареста она, в частности, предусматривает пожизненное лишение свободы и смертную казнь (на последнюю в России с 1999 года действует мораторий Конституционного суда).

Конфискация имущества в качестве вида наказания существовала в Уголовном кодексе страны до 2003 года (утратившая силу ст. 52). Эта мера была туда внесена в соответствии с положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые предполагали, что каждый может лишиться своего имущества, если оно было нажито преступным путем. Сейчас российский УК предусматривает конфискацию имущества (ст. 104.1 УК) в случае, если оно было получено в результате совершения определенных преступлений, например убийства, торговли людьми, использования рабского труда или получения взятки.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Александр Бастрыкин конфискация имущества УК чиновники коррупция

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