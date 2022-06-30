Зеленский пообещал разорвать отношения с Сирией после признания ДНР и ЛНР

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину Политика, 02:31
В ООН указали на право Совбеза после призыва Зеленского исключить Россию Политика, 02:17
На YouTube вышла посмертная песня Юрия Шатунова Общество, 02:13
Разведка США не увидела возможность для мира на Украине «на данном этапе» Политика, 02:04
Британия выделит Украине еще £1 млрд на дроны и ПВО Политика, 01:38
Бастрыкин предложил ввести в УК конфискацию имущества коррупционеров Политика, 01:22
Зеленский пообещал разорвать отношения с Сирией после признания ДНР и ЛНР Политика, 01:10
Путин вспомнил ситуацию с Тэтчер и Фолклендами в ответ на слова Джонсона Политика, 01:02
Путин ответил на слова Зеленского о российском ударе по ТЦ в Кременчуге Политика, 00:57
АКРА ожидает падения спроса на жилье на 10-15% по итогам 2022 года Недвижимость, 00:01
Малкин в шаге от смены клуба. Кто из россиян также покинет команды НХЛ Спорт, 00:00
Эксперты оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго ЕС Экономика, 00:00
Власти продадут дворец Екатерины II в Москве Бизнес, 00:00
Путин назвал конечную цель спецоперации и предложил не говорить о сроках Политика, 29 июн, 23:30

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский пообещал разорвать отношения с Сирией после признания ДНР и ЛНР

Сирия сообщила о намерении признать ДНР и ЛНР 29 июня. По словам Зеленского, после этого решения «никаких отношений с Сирией больше не будет», а санкционное давление на Дамаск усилится
Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС
Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС

Украина разорвет все отношения с Сирией после решения этой страны признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом он написал украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», — сказал он.

Сирия решила признать ДНР и ЛНР
Политика
Фото:Bassam Khabieh / Reuters

Накануне, 29 июня, агентство SANA и Сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в МИДе сообщили о решении САР признать независимость ДНР и ЛНР. В публикациях говорилось, что сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений.

О том, что Сирия намерена признать ДНР, в середине июня сообщил глава республики Денис Пушилин. О начале процедуры президент Сирии Башар Асад объявил в ходе визита делегации ДНР в Дамаск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет приветствовать признание республик Донбасса Сирией. «Мы будем приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной нам Сирийской Арабской Республикой», — указывал представитель Кремля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Опыт ЮАР: как страна выходит из самого глубокого экономического кризиса
Лекция
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи

Россия признала ДНР и ЛНР независимыми государствами 21 февраля. До этого прошло заседание Совбеза России, на котором Путин напомнил о событиях 2014 года и указал, что после объявления об их создании Киев провел против республик «две карательные операции», над людьми «фактически издевались — постоянные обстрелы, блокада». В настоящее время, кроме России, независимость республик Донбасса также признала Абхазия.

Спустя несколько дней после признания республик, Россия начала военную операцию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Зеленский не признал решение России по статусу республик и в ответ на спецоперацию объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Зеленский Украина Сирия ДНР ЛНР дипломатические отношения

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Сирия решила признать ДНР и ЛНР
Политика
В школьную программу предложили включить признание Россией ДНР и ЛНР
Общество
В МВД исключили высылку граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter