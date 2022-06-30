Зеленский пообещал разорвать отношения с Сирией после признания ДНР и ЛНР

Сирия сообщила о намерении признать ДНР и ЛНР 29 июня. По словам Зеленского, после этого решения «никаких отношений с Сирией больше не будет», а санкционное давление на Дамаск усилится

Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС

Украина разорвет все отношения с Сирией после решения этой страны признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом он написал украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», — сказал он.

Накануне, 29 июня, агентство SANA и Сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в МИДе сообщили о решении САР признать независимость ДНР и ЛНР. В публикациях говорилось, что сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений.

О том, что Сирия намерена признать ДНР, в середине июня сообщил глава республики Денис Пушилин. О начале процедуры президент Сирии Башар Асад объявил в ходе визита делегации ДНР в Дамаск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет приветствовать признание республик Донбасса Сирией. «Мы будем приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной нам Сирийской Арабской Республикой», — указывал представитель Кремля.

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Россия признала ДНР и ЛНР независимыми государствами 21 февраля. До этого прошло заседание Совбеза России, на котором Путин напомнил о событиях 2014 года и указал, что после объявления об их создании Киев провел против республик «две карательные операции», над людьми «фактически издевались — постоянные обстрелы, блокада». В настоящее время, кроме России, независимость республик Донбасса также признала Абхазия.

Спустя несколько дней после признания республик, Россия начала военную операцию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Зеленский не признал решение России по статусу республик и в ответ на спецоперацию объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.