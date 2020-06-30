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Поправки в Конституцию ,  
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В Кремле напомнили о Конституции в ответ на предложение Кадырова

В Основном законе России нет положения о пожизненном президентстве, заявил Дмитрий Песков
Рамзан Кадыров на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Рамзан Кадыров на голосовании по поправкам в Конституцию РФ (Фото: ЧГТРК / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова проголосовать за пожизненное президентство Владимира Путина. По словам спикера Кремля, пожизненное президентство не предусмотрено Конституцией, передает ТАСС.

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Грозном

Ранее в обращении к жителям Чечни Кадыров призвал их не лениться и прийти проголосовать в оставшееся время за поправки в Конституцию. При этом Кадыров заявил, что всегда выступал за пожизненное президентство Путина. «Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — заявил Кадыров.

Голосование по поправкам в Конституцию в целях безопасности растянули на несколько дней: оно началось 25 июня и завершится 1 июля. В предпоследний день голосования, 30 июня, Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил всех, кто уже отдал свой голос.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить <...>. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и [которую] хотим передать нашим детям и внукам», — сказал президент. Путин еще раз заверил, что поправки в Конституцию, закон о которых был принят Госдумой и подписан самим президентом, вступят в силу только в том случае, если их поддержат более половины участников всероссийского голосования. В завершение выступления Путин призвал всех, кто еще не проголосовал, сделать это. «Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — сказал президент.

Явка на голосовании по поправкам достигла 45,7%
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего президента, что позволит Путину выставить свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Он уже заявлял, что «не исключает» для себя «возможности баллотироваться».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Рамзан Кадыров, Конституция, Чечня
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