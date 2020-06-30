В Кремле напомнили о Конституции в ответ на предложение Кадырова

В Основном законе России нет положения о пожизненном президентстве, заявил Дмитрий Песков

Рамзан Кадыров на голосовании по поправкам в Конституцию РФ (Фото: ЧГТРК / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова проголосовать за пожизненное президентство Владимира Путина. По словам спикера Кремля, пожизненное президентство не предусмотрено Конституцией, передает ТАСС.

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в обращении к жителям Чечни Кадыров призвал их не лениться и прийти проголосовать в оставшееся время за поправки в Конституцию. При этом Кадыров заявил, что всегда выступал за пожизненное президентство Путина. «Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — заявил Кадыров.

Голосование по поправкам в Конституцию в целях безопасности растянули на несколько дней: оно началось 25 июня и завершится 1 июля. В предпоследний день голосования, 30 июня, Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил всех, кто уже отдал свой голос.