Путин обратится к россиянам перед последним днем голосования по поправкам

Сегодня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, к россиянам вновь обратится Владимир Путин. Его выступление ориентировочно намечено на 14:00 мск

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Владимир Путин сегодня выступит с очередным обращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам, и будет это ориентировочно в промежутке ближе к двум часам дня», — сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе Песков не исключал возможности, что Путин обратится к населению страны перед завершением голосования по вносимым в Конституцию поправкам.

«Перед важными голосованиями действительно президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение», — говорил пресс-секретарь главы государства. О том что Кремль готовит обращение президента, связанное с голосованием, сообщали также источники РБК. В частности, Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорил один из близких к администрации президента источников.

С предыдущим обращением Путин выступил 23 июня. В частности, он объявил о повышении подоходного налога для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, о проведении налогового маневра в ИT-индустрии и ряде новых мер поддержки населения.

Завтра, 1 июля, будет последний день голосования по поправкам в Конституции. Досрочно россияне могли проголосовать с 25 июня. Явка на 30 июня, согласно последним данным ЦИК, составила 45,7%.