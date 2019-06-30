Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с Китаем

О том, что США и КНР решили взять паузу в торговой войне South China Morning Post и американская Politicо узнали в преддверии саммита G20. Однако заключать сделку с Пекином Вашингтон, по словам Трампа, тоже не спешит

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп после встречи на саммите G20 в Осаке с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что не спешит заключать с КНР торговое соглашение, даже несмотря на то, что переговоры с главой Китая прошли «лучше, чем ожидалось». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Качество сделки для меня гораздо важнее, чем скорость [ее заключения]», — пояснил Трамп.

Накануне, напомнил глава государства, в Осаке у него была «отличная встреча» Си Цзиньпином. На ней президент США в период, пока стороны продолжают переговоры, согласился не увеличивать уже существующие тарифы в отношении китайских товаров. Китай в свою очередь, заметил Трамп, согласился начать закупку большого количества сельскохозяйственной продукции у американских фермеров.

Кроме того, послабления, рассказал американский лидер, были сделаны в отношении китайской Huawei. Трамп, «по просьбе Си Цзиньпина и американских ИТ-компаний», разрешил китайскому технологическому гиганту покупать у организаций из США продукцию, которая «не повлияет на нацбезопасность» Штатов.