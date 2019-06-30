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Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с Китаем
О том, что США и КНР решили взять паузу в торговой войне South China Morning Post и американская Politicо узнали в преддверии саммита G20. Однако заключать сделку с Пекином Вашингтон, по словам Трампа, тоже не спешит
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп после встречи на саммите G20 в Осаке с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что не спешит заключать с КНР торговое соглашение, даже несмотря на то, что переговоры с главой Китая прошли «лучше, чем ожидалось». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Качество сделки для меня гораздо важнее, чем скорость [ее заключения]», — пояснил Трамп.

Накануне, напомнил глава государства, в Осаке у него была «отличная встреча» Си Цзиньпином. На ней президент США в период, пока стороны продолжают переговоры, согласился не увеличивать уже существующие тарифы в отношении китайских товаров. Китай в свою очередь, заметил Трамп, согласился начать закупку большого количества сельскохозяйственной продукции у американских фермеров.

Кроме того, послабления, рассказал американский лидер, были сделаны в отношении китайской Huawei. Трамп, «по просьбе Си Цзиньпина и американских ИТ-компаний», разрешил китайскому технологическому гиганту покупать у организаций из США продукцию, которая «не повлияет на нацбезопасность» Штатов.

При этом, заверил Трамп, несмотря на то, что отношения США и Китая, по его мнению, «остаются очень хорошими», «никакого снижения тарифов» в отношении китайских товаров пока не будет.

Экономика
СМИ узнали о договоренности США и Китая взять паузу в торговой войне

Паузу в торговой войне, по информации источников китайской газеты South China Morning Post и американского издания Politicо, Вашингтон и Пекин решили взять в преддверии G20 в Осаке. Это, по информации собеседников изданий, было одним из условий встречи Трампа и Си Цзиньпина на полях этого саммита. Сколько продлится этот перерыв источники не уточнили.

Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем продолжается с 2018 года. Она началась после того, как Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. В Пекине впоследствии ответили Вашингтону зеркальными мерами.

В начале этого года ожидалось, что стороны заключат торговое соглашение, однако в мае Трамп заявил, что Китай сорвал подписание сделки. Затем американский лидер распорядился ввести пошлины почти на весь импорт из Китая. Пекин в ответ также ввел дополнительные тарифы на ввоз американских товаров.

Согласно оценкам Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Вашингтон, торговое соглашение, Китай, Дональд Трамп
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