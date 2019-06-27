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UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,72%) прогноз Jefferies к 01.05.20
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СМИ узнали о договоренности США и Китая взять паузу в торговой войне
Это было условием для проведения встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Вашингтон и Пекин предварительно договорились взять паузу в торговой войне перед саммитом G20 в японской Осаке для того, чтобы возобновить переговоры по урегулированию споров. Об этом сообщили китайская South China Morning Post и американская Politicо со ссылкой на источники.

По данным изданий, каждая из сторон в ближайшие выходные сделает отдельное заявление для прессы. Достигнутая к настоящему времени договоренность позволит отложить планы США по утверждению новых пошлин на китайскую продукцию до 25% еще на $300 млрд.

Один из собеседников китайской газеты уточнил, что решение Трампа поставить на паузу введение дополнительных пошлин стало ценой за то, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке. Глава администрации Дональда Трампа ранее уже предупреждал, что Вашингтон введет новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин откажется приезжать на саммит G20.

«Однако реальность такова, что президент Трамп всегда может поменять свое мнение. Но перемирие, кажется, достигнуто», — уточнил источник Politico.

Остается неясным, как долго эта пауза в торговой войне между двумя крупнейшими мировыми экономиками может продлиться. По данным двух источников South China Morning Post, для достижения торгового соглашения будет выделено как минимум шесть месяцев.

Экономика
Товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6% в 2019 году

Китай и США вели переговоры по урегулированию торговых споров с начала года, однако сейчас они зашли в тупик. Из-за отсутствия какого-либо продвижения в сторону урегулирования в мае США повысили пошлины на китайские товары с 10 до 25% на сумму $200 млрд. В ответ Китай ввел аналогичные меры по отношению к американским товарам, которые поступают на китайский рынок. За первые пять месяцев 2019 года товарооборот между Китаем и США снизился на 14,6%.

Автор: Анна Трунина
Теги: торговая война, Китай, Вашингтон, Пекин, Дональд Трамп, Белый дом, Си Цзиньпин
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