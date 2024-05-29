«Ведомости» узнали о новой работе не вошедших в правительство министров
Не вошедшие в обновленное правительство бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин могут стать депутатами Госдумы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Два собеседника газеты допустили, что Абрамченко может занять пост вице-спикера нижней палаты парламента. Сейчас им является депутат от «Новых людей» и экс-кандидат в президенты Вячеслав Даванков.
Как пишет издание, бывшим чиновникам предстоит избраться по одномандатным округам: Абрамченко — в Хакасии (вместо единоросса Сергея Сокола, ставшего спикером парламента республики, бывший вице-премьер родилась в этом регионе); Шульгинову — в Ростовской области (вместо сложившего мандат единоросса Виталия Кушнарева); Матыцину — в Брянской (вместо тоже сложившего мандат единоросса Николая Алексеенко). Один из источников «Ведомостей» допустил, что не все кандидаты пойдут на выборы от «Единой России».
Президент Владимир Путин назначил новое правительство 14 мая, прошлое сложило свои полномочия в связи с началом нового президентского срока. Министром энергетики в нем стал экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, министром спорта - бывший глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вместо Абрамченко курировать вопросы АПК, охраны окружающей среды и экологии и т. д. стал бывший министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
15 мая Путин встретился с не вошедшими в новое правительство. Он сообщил, что подписал указ о вручении им госнаград и обсудил с ними варианты будущей работы.
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