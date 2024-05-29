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Новое правительство 2024 ,  
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«Ведомости» узнали о новой работе не вошедших в правительство министров

«Ведомости»: не вошедшие в кабмин Абрамченко, Шульгинов и Матыцин уйдут в Думу
Сюжет
Новое правительство 2024
Абрамченко, Шульгинов и Матыцин могут стать депутатами Госдумы, но для этого им предстоит избраться в нее. В нижней палате парламента есть три вакантных места
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: сайт президента России)

Не вошедшие в обновленное правительство бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин могут стать депутатами Госдумы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Два собеседника газеты допустили, что Абрамченко может занять пост вице-спикера нижней палаты парламента. Сейчас им является депутат от «Новых людей» и экс-кандидат в президенты Вячеслав Даванков.

Как пишет издание, бывшим чиновникам предстоит избраться по одномандатным округам: Абрамченко — в Хакасии (вместо единоросса Сергея Сокола, ставшего спикером парламента республики, бывший вице-премьер родилась в этом регионе); Шульгинову — в Ростовской области (вместо сложившего мандат единоросса Виталия Кушнарева); Матыцину — в Брянской (вместо тоже сложившего мандат единоросса Николая Алексеенко). Один из источников «Ведомостей» допустил, что не все кандидаты пойдут на выборы от «Единой России».

Путин встретился с не вошедшими в новое правительство
Политика

Президент Владимир Путин назначил новое правительство 14 мая, прошлое сложило свои полномочия в связи с началом нового президентского срока. Министром энергетики в нем стал экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, министром спорта - бывший глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вместо Абрамченко курировать вопросы АПК, охраны окружающей среды и экологии и т. д. стал бывший министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

15 мая Путин встретился с не вошедшими в новое правительство. Он сообщил, что подписал указ о вручении им госнаград и обсудил с ними варианты будущей работы.

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