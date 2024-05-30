В ХМАО опровергли составление протокола против Комаровой за дискредитацию

Появившиеся в картотеке суда данные с упоминанием экс-губернатора ХМАО Комаровой — это жалоба на отказ в возбуждении дела, а не заведенное дело, заявили власти региона. Ранее сегодня Комарова подала в отставку с должности

Наталья Комарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Мнформация о составлении протокола за дискредитацию Вооруженных сил России в отношении экс-главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Натальи Комаровой не соответствует действительности, сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики региона.

Ранее в картотеке нижневартовского городского суда появилось дело по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП (дискредитация вооруженных сил) в отношении Комаровой Натальи Владимировны — полной тезки экс-губернатора ХМАО, которая ранее сегодня подала в отставку. Из карточки дела № 12-424/2024 следует, что оно было зарегистрировано 26 апреля, истребованные материалы поступили в суд 13 мая, а первое заседание состоится через две недели — 13 апреля. Максимальное наказание по данной статье — штраф до 500 тыс. руб.

«Распространяемая отдельными источниками информация о составлении административного протокола за дискредитацию ВС России в отношении Натальи Комаровой не соответствует действительности. 13 июня 2024 года в Нижневартовском городском суде будет рассматриваться жалоба Рябцева Юрия Викторовича на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП в отношении Комаровой Н. В. Такое решение было принято должностным лицом УМВД России по Нижневартовску в связи с отсутствием состава административного правонарушения — это показали результаты проведенного лингвистического исследования», — пояснили ТАСС в департаменте внутренней политики ХМАО.

Портал 86.RU в октябре прошлого года сообщал, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление на Наталью Комарову после слов губернатора о «нежелании войны». Соответствующее заявление Комарова сделала на встрече с жителями Нижневартовска. Одна из женщин спросила ее, почему бойцы не получили рюкзаки со всем снаряжением, на что губернатор ответила: «Дело в том, что мы в данном случае всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать».

Позже в пресс-службе правительства ХМАО разъяснили слова Комаровой, отметив, что в поданном на нее заявлении слова были вырваны из контекста, а о том, что Россия была вынуждена вступить в противостояние с «киевским режимом», которое не было в планах, неоднократно заявлял и президент Владимир Путин.

Комарова возглавляла ХМАО 14 лет, об отставке она объявила ранее сегодня. «Приняла такое решение — перехожу на другую работу», — сказала она в обращении к жителям. Она также поблагодарила президента Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку, югорчан — «за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине».

Путин ее отставку принял и подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука исполняющим обязанности губернатора региона. Кухарук в разговоре с президентом пообещал, что сделает акцент на вопросах, связанных с условиями жизни. Он отметил, что люди, живущие на Севере, «не должны себя чувствовать ущемленными».