В ХМАО опровергли составление протокола против Комаровой за дискредитацию
Мнформация о составлении протокола за дискредитацию Вооруженных сил России в отношении экс-главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Натальи Комаровой не соответствует действительности, сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики региона.
Ранее в картотеке нижневартовского городского суда появилось дело по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП (дискредитация вооруженных сил) в отношении Комаровой Натальи Владимировны — полной тезки экс-губернатора ХМАО, которая ранее сегодня подала в отставку. Из карточки дела № 12-424/2024 следует, что оно было зарегистрировано 26 апреля, истребованные материалы поступили в суд 13 мая, а первое заседание состоится через две недели — 13 апреля. Максимальное наказание по данной статье — штраф до 500 тыс. руб.
«Распространяемая отдельными источниками информация о составлении административного протокола за дискредитацию ВС России в отношении Натальи Комаровой не соответствует действительности. 13 июня 2024 года в Нижневартовском городском суде будет рассматриваться жалоба Рябцева Юрия Викторовича на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП в отношении Комаровой Н. В. Такое решение было принято должностным лицом УМВД России по Нижневартовску в связи с отсутствием состава административного правонарушения — это показали результаты проведенного лингвистического исследования», — пояснили ТАСС в департаменте внутренней политики ХМАО.
Портал 86.RU в октябре прошлого года сообщал, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление на Наталью Комарову после слов губернатора о «нежелании войны». Соответствующее заявление Комарова сделала на встрече с жителями Нижневартовска. Одна из женщин спросила ее, почему бойцы не получили рюкзаки со всем снаряжением, на что губернатор ответила: «Дело в том, что мы в данном случае всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать».
Позже в пресс-службе правительства ХМАО разъяснили слова Комаровой, отметив, что в поданном на нее заявлении слова были вырваны из контекста, а о том, что Россия была вынуждена вступить в противостояние с «киевским режимом», которое не было в планах, неоднократно заявлял и президент Владимир Путин.
Комарова возглавляла ХМАО 14 лет, об отставке она объявила ранее сегодня. «Приняла такое решение — перехожу на другую работу», — сказала она в обращении к жителям. Она также поблагодарила президента Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку, югорчан — «за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине».
Путин ее отставку принял и подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука исполняющим обязанности губернатора региона. Кухарук в разговоре с президентом пообещал, что сделает акцент на вопросах, связанных с условиями жизни. Он отметил, что люди, живущие на Севере, «не должны себя чувствовать ущемленными».
Комарова родилась в октябре 1955 года в Псковской области, училась в школе в Болгарии. В 1978 году окончила Коммунарский горно-металлургический институт (в Алчевске в ЛНР, который в советские годы назывался Коммунарском) по специальности «экономика и организация строительства» с присвоением квалификации «инженер-экономист». Начала работать на Коммунарском металлургическом заводе.
В 1980 году Комарова переехала в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, где начала работу в горисполкоме в должности старшего инспектора. В 1992 году она стала первым заместителем главы администрации Нового Уренгоя, а в 1994 году — главой администрации города. В 2001 году Комарова стала депутатом Госдумы и была им до назначения югорским губернатором.
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