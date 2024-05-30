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Выборы президента США ,  
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WSJ узнала о планах Трампа взять Маска консультантом при победе в выборах

WSJ: Трамп может сделать Маска консультантом в случае победы в выборах
Сюжет
Выборы президента США
Трамп может сделать Маска консультантом в случае победы на президентских выборах, пишет WSJ. Пока решения нет. Экс-президент и бизнесмен обсудили, как последний может влиять на политику в области безопасности границ и экономики
Илон Маск
Илон Маск (Фото: David Swanson / Reuters)

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск может стать консультантом Дональда Трампа, если последний победит на выборах президента США осенью, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, Трамп и Маск обсудили такую возможность. Источники издания, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что роль Маска как консультанта полностью не определена и, возможно, этого вовсе не произойдет. По словам собеседников газеты, обсуждались пути «предоставления Маску официального вклада и влияния на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой». По этим вопросам предприниматель «стал более активным», пишет WSJ.

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Политика
Илон Маск

Илон Маск осенью 2022 года приобрел соцсеть Twiiter (летом 2023 года была переименована в X). После этого он восстановил аккаунт Трампа, который был бессрочно заблокирован с января 2021 года из-за штурма Капитолия его сторонниками. Маск сделал это после проведения опроса среди пользователей. Бизнесмен называл блокировку аккаунта экс-президента США ошибкой.

Сам Трамп после блокировки создал свою соцсеть Truth Social, где и публикует посты. Возвращаться в Twitter после разблокировки аккаунта он не планировал, писал Reuters.

22 мая Маск согласился на предложение независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего стать ведущим дебатов Трампа и его оппонента от демократов, нынешнего американского лидера Джо Байдена при участии самого Кеннеди. Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня на телеканале CNN. На 10 сентября на ABC запланирован второй раунд.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Трамп и Байден являются основными претендентами на выдвижение, они набрали более 50% голосов делегатов от республиканцев и демократов соответственно.

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Дональд Трамп Илон Маск консультант The Wall Street Journal
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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