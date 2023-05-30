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Политика ,  
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В Думе подготовили законопроект о запрете смены пола хирургическим путем

В Думе подготовили законопроект о запрете смены пола хирургическим путем
Депутаты подготовили законопроект, который вводит запрет как на медицинские операции по смене пола, исключая лечение аномалий у детей, так и на смену пола просто по документам
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Госдуме подготовили законопроект, который запрещает врачам проводить операции по смене пола у человека, за исключением лечения врожденных аномалий у детей (документ есть у РБК, выдержки из него также публикует ТАСС). По словам собеседника РБК в Думе, внести законопроект планируется 30 мая.

Документом предлагается ввести новую статью 45.1 в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В части 1 этой статьи будет говориться о том, что медработникам «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола».

Часть 2 по замыслу авторов законопроекта будет устанавливать исключение из общего запрета — разрешено будет проведение медицинских вмешательств, «связанных с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей». Согласие на такие вмешательства должна давать врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения. Перечень таких учреждений и порядок выдачи решений будет утверждать правительство.

Помимо этого, законопроектом предлагается признать утратившим силу один из абзацев ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния». В нем говорится, что загсы могут вносить изменения в записи актов гражданского состояния в случае, если человек предоставил медсправку о смене пола.

Среди тех, кто подписал законопроект, — председатель Госдумы Вячеслав Володин, все лидеры фракций, а также все вице-спикеры.

О подготовке изменений в законодательство, запрещающих менять пол в паспорте, говорил министр юстиции Константин Чуйченко в апреле. Тогда он отмечал, что с 2018 по 2022 год в России было зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам. Позже эти люди вступали в браки, добавил министр.

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«Мы видим следующее: человек, сменив пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее», — пояснял Чуйченко.

Вице-спикер Владислав Даванков, анонсируя внесение законопроекта в Думу, называл желание сменить пол «психическим расстройством». «И [мы] знаем много страшных историй, они связаны с детьми и взрослыми, когда люди меняли пол, а потом хотели поменять его обратно», — добавлял он.

В пресс-службе Минздрава говорили, что выступают за жесткое регулирование в этой сфере, но есть ряд объективных медицинских ситуаций, которые должны учитываться, — например, связанные с врожденными генетическими отклонениями. И вопрос в каждом таком случае должен решаться на базе ограниченного круга медицинских организаций высокого экспертного уровня, отметили в министерстве.

Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Минюст смена пола законопроект

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