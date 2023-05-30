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Атака беспилотников на Москву ,  
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Эксперты заметили в атаке на Москву новый беспилотник — «утку»

Эксперт Федутинов: Москву атаковал новый беспилотник — «утка»
По мнению экспертов, в атаке на Москву использовались новые аппараты, способные нести небольшие взрывные устройства и пролетать большие расстояния
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В атаке на Москву участвовали довольно новые беспилотники, которые пока не получается идентифицировать. Как считают опрошенные РБК эксперты, речь может идти о попытках украинских военных экспериментировать с поиском маршрутов полета для достижения своих целей.

Как рассказал РБК руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» Денис Федутинов, на кадрах, снятых очевидцами, можно было разглядеть относительно новую модель беспилотника, выполненную по схеме «утка». Однако, как считает эксперт, в атаке участвовали несколько разных моделей.

«Очевидно, что украинская сторона ведет апробацию на практике имеющихся в их распоряжении технических решений, наблюдая за результатами. Думается, что противник и далее будет экспериментировать как с применяемыми моделями БЛА, так и с маршрутами полета, подбирая наиболее оптимальные варианты для достижения своих целей», — сказал Фетудинов.

По словам основателя портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, в налете на Москву участвовали беспилотники «практически кустарного производства». «Впереди находится управляющее крыло, толкающий винт сзади. Его конструкция, вероятно, адаптирована для полетов на большие расстояния. Судя по всему, он может нести, по той информации о находках, несколько килограммов взрывчатого вещества. Вероятно, заряды, в том числе кумулятивные», — рассказал он в эфире телеканала РБК.

Объясняя маршрут и появление беспилотников в районе Истры и Одинцовского района, Корнев предположил, что они могли быть запущены из района Киева, шли на север, северо-восток, а потом зашли на Москву с запада, чтобы идти ниже уровня радарного обзора систем противовоздушной обороны.

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Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин в своем Telegram сообщил, что использованные для налета на Москву беспилотники ранее были замечены при атаке на Краснодар 26 мая. Он не согласился с предположениями, что речь идет о военном беспилотнике UJ-22. По словам эксперта, на кадрах, где якобы изображен этот аппарат, на самом деле пилотируемая Cessna.

Рогозин оценил стоимость беспилотника в $30–200 тыс. В свою очередь, эксперт рынка НТИ «Аэронет» Дмитрий Зубарев считает, что дрон самолетного типа может стоить 4–5 млн руб. По его мнению, теоретически собрать такой можно и в гараже, однако сам корпус БПЛА необходимо отлить в цеху. Помимо этого необходимо учесть дороговизну навигации и электроники, от которых зависит, чтобы дрон не потерялся в пути.

По данным Минобороны, всего в атаке на Москву использовалось восемь беспилотников. В военном ведомстве указывается, что все они были поражены — три подавлены средствами РЭБ, а еще пять сбиты комплексом «Панцирь-С».

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Артем Филипенок Артем Филипенок, Виктория Полякова Виктория Полякова
беспилотники дроны Москва Подмосковье Военная операция на Украине

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