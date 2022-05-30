В МВД Украины предложили разрешить мужчинам выезд из страны за $3–5 тыс.
Мужчинам, которые хотят выехать с Украины в период действия военного положения, стоит дать такую возможность за «страховой взнос» в размере $3–5 тыс. С таким предложением выступил советник министра внутренних дел страны Виктор Андрусив, передает УНИАН со ссылкой на его Telegram-канал.
«Я предлагаю ввести страховой взнос, например $3–5 тыс., и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше», — заявил Андрусив.
Он привел в пример своего знакомого, который договорился о поставках украинской продукции в Германию, но после начала боевых действий не смог выехать, чтобы подписать договор. Этот контракт обеспечил бы 300 рабочих мест украинцам, указал советник главы МВД. По мнению Андрусива, подход к регулированию выезда необходимо изменить.
24 февраля Россия начала военную операцию на Украине с целью защиты населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации соседнего государства. Президент Украины Владимир Зеленский после этого ввел военное положение, украинские власти также запретили выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет на период его действия. С тех пор военное положение дважды продлевалось на месяц, однако в мае Верховная рада по предложению Зеленского продлила его на 90 дней — до 23 августа.
В мае на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить запрет на выезд мужчин и ввести приоритет призыва для добровольцев, она набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения главой государства. Зеленский, комментируя петицию, заявил, что обращение следует передать на рассмотрение не ему, а родителям погибших военных.
В Верховную раду внесли законопроекты об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения. Для военнообязанных, представителей власти и некоторых других категорий предложили ввести тюремные сроки до 12 лет, если у них нет законных оснований для отъезда. Позднее депутаты также внесли в Раду проект об ответственности за невозвращение в страну в течение 15 дней после введения военного положения. Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что президентская партия инициативу не поддержит, поскольку считает ее «вредной и опасной» для обороны Украины и ее последующего восстановления.